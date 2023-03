Samsung Galaxy A34: kann man den Speicher erweitern? – Die Samsung Galaxy A34 bieten wahlweise 128 GB oder 256 GB internen Speicher an. Das ist vergleichsweise viel für ein Modell in der Mittelklasse und bietet an sich genug Speicherplatz für die normale Nutzung. Probleme kann es aber geben, wenn man viele Bilder aufnehmen will oder gerne Videos macht. Auch wer seine Filme unterwegs schauen will, kommt unter Umständen oft an die Grenze des Speichers und daher suchen viele Verbraucher nach der Möglichkeit, den Speicher der Galaxy A34 zu erweitern. Leider ist das bei Samsung nicht immer möglich, das Unternehmen handhabt die Speichererweiterung recht unterschiedlich. Die Galaxy S23 haben beispielsweise keine Speichererweiterung, beim Galaxy A54 kann man dagegen microSD Karten nutzen.

In diesem Artikel haben wir den aktuellen Stand zum Galaxy A34 zusammengefasst und auch, was man dabei beachten sollte.

Samsung Galaxy A34: kann man den Speicher erweitern?

Die gute Nachricht: die Samsung Galaxy A34 bieten einen erweiterbaren Speicher an. Man kann den internen Speicher durch MicroSD Karten um bis zu 1000 GB Speicher (1 Terabyte Speicherplatz) erweitern. Das sollte dann auch für Nutzer mit größeren Speichermengen ausreichend sein.

Samsung Galaxy A34 Speichererweiterung

Für die Speichererweiterung wird eine microSD Karte genutzt. Diese kann bis zu 1 TB haben, aber natürlich gehen auch kleinere Varianten. Allerdings muss man sich entscheiden, ob man eine microSD Karte oder Dual Sim nutzt. Beides zusammen geht nicht, denn es man kann entweder eine zweite Sim oder eine microSD Karte einlegen. Man muss sich also beim Galaxy A34 entscheiden: mehr Speicher oder zweiter Tarif.

Galaxy A34 microSD Karte

Daneben besteht natürlich auch weiter die Möglichkeit, den Speicher der Galaxy A34 durch die Nutzung der Google Cloud oder der Samsung Cloud zu entlasten.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Weitere Artikel rund um das Samsung Galaxy A34

Weitere Artikel rund um Samsung