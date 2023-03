Samsung Galaxy A54 mit Vertrag – die besten Deals und Angebote im Überblick – Die Samsung Galaxy A54 sind die 2023er Modelle von Samsung für den Bereich der oberen Mittelklasse und leider sind die Geräte etwas teurer geworden als im Vorjahr. Das schlägt bis zu einem gewissen Grad auch auf die Angebote für die Galaxy A54 mit Vertrag durch und auch die Bundles rund um das Galaxy A54 sind daher leicht teurer geworden als vergleichbare Angebote zum Galaxy A53 mit Handyvertrag.

Aktuell gibt es dazu noch eher wenig Rabatte, so dass die Effektivpreise für die Galaxy A54 mit Handyvertrag zwischen 25 und 30 Euro liegen. Das wird in den kommenden Monaten wohl absinken und die Deals dürften billiger werden – wer also etwas Geduld hat, bekommt wahrscheinlich den besseren Deal, muss aber eben auch länger auf das Smartphone warten.

Samsung Galaxy A54 mit Vertrag – die besten Deals und Angebote im Überblick

23.03.2023 – Samsung Galaxy A54, 128 GB in Schwarz, Grün, Violett und Weiß mit 10 GB Blau Allnet Flatrate (LTE im O2 Netz) für 27.99 Euro pro Monat und 1 Euro Kaufpreis

18.03.2023 – Samsung Galaxy A54 (128 GB) für 89,95 € Zuzahlung + 10 € Mitnahmebonus + Congstar Allnet Flat M (18 GB mit 50 Mbit/s) für 22 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 543 € (inkl. 15 € Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 89,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 632,95 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 26,37 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 481 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 6,33 € monatlich

ZUM DEAL*

HINWEIS Man kann die Samsung Galaxy A54 mit allen Handyverträgen auf dem deutschen Markt betreibe – egal ob kostenlose Sim oder großen Allnet Flat ohne Datenlimit. Generell empfehlen wird aber immer einen Tarif mit ausreichenden Datenvolumen – eine Flatrate mit 10 GB ist beispielsweise durchaus sinnvoll, 20 GB Flat natürlich besser. Auf diese Weise spart man sich das teure Nachbuchen von Datenolumen.

Die aktuellen Handyverträge zum Samsung Galaxy A54

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

Welche Sim Karte nutzen die Galaxy A54?

Das Samsung Galaxy A54 nutzt bei den normalen Sim Karten die gleiche Technik wie der Vorgänger. Es gibt eine Dual Sim Slot für zwei Nano-Simkarten und diese werden mittlerweile von allen Anbieter in Deutschland unterstützt. Beim Wechsel von einem älteren Gerät auf das Galaxy A54 muss man sich daher nicht groß umstellen und kann in der Regel die gleichen Sim Karten weiter nutzen.

Die größte Neuerung beim Galaxy A54 ist aber die verbaute eSIM. Zum ersten Mal setzt Samsung diese Technik in der Mittelklassen ein und damit wird auch Druck auf die Konkurrenz aufgebaut, dies ebenso umzusetzen. Man kann dabei alle eSIM Anbieter in Deutschland mit dem Galaxy A54 zusammen nutzen. Allerdings ist nur eine Single eSIM verbaut – man kann also maximal einen Tarif aktiv per eSIM nutzen, für einen weiteren Tarif muss man dann immer eine Plastik Sim Karte nutzen.

Der Sim Slot des Samsung Galaxy A54 wird daneben auch für SD Karte genutzt. Man hat daher nur ein eingeschränktes Dual Sim bei den Modellen und muss sich entscheiden, ob man eine zweite Plastik Sim Karte nutzt oder aber eine SD Karte als Speichererweiterung extra.

Samsung Galaxy A54 mit eSIM

Lohnt sich 5G bei den Galaxy A54?

Das Samsung Galaxy A54 unterstützt alle 5G Netze in Deutschland und kann daher – wenn die Voraussetzungen passen – ohne Probleme auch im 5G betrieben werden. Für die Nutzung sollte man dabei auf diese beiden Punkte achten:

Der Handyvertrag zum Samsung Galaxy A54 sollte bereits 5G unterstützen und dies als Leistung anbieten. Das ist leider nach wie vor nicht bei allen Anbietern in Deutschland der Fall. Vor allem im Discountbereich finden sich noch viele reinen LTE Tarife und dann hat natürlich auch das Galaxy A54 keinen Zugriff auf 5G. Mehr dazu: 5G Prepaid

Das Mobilfunk-Netz muss vor Ort auch bereits mit 5G ausgebaut sein. Das ist nicht bei allen Netzen der Fall. Die Telekom bietet bisher den weitesten 5G Ausbau und ist daher in diesem Bereich am Besten aufgestellt. Vodafone und O2 bauen weiter aus und erreichen auch bereits viele Millionen Nutzer, haben aber noch mehr Bereich ohne 5G als die Telekom. Generell sollte man auf der Netzausbaukarte des Wunschanbieters prüfen, ob man bereits vor Ort 5G hat – nur dann lohnt sich auch ein passender Handyvertrag.

Sollten die Voraussetzungen nicht passenden, kann man das Samsung Galaxy A54 mit dem Vertrag natürlich dennoch auch mobil im Internet nutzen – dann eben nur mit LTE Speed.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Kann man eSIM mit den Galaxy A54 Smartphones nutzen?

Wie oben bereits angedeutet ist das Samsung Galaxy A54 ein Durchbruch in Sachen eSIM, denn bei diesem Modellen setzt Samsung zum ersten Mal die eSIM Technik bei einem Smartphone der Mittelklasse ein. Sonst gab es eSIM nur bei Modellen der Galaxy S-Reihe und den Fold Smartphones von Samsung.

Die Galaxy A54 können dabei alle eSIM Angebote auf dem Markt nutzen, auch die Prepaid eSIM Anbieter sind für die Smartphones eine Alternative.

Samsung Galaxy A54 mit eSIM

Für die Nutzung der eSIM muss man im Galaxy A54 keine weiteren Einstellungen vornehmen. Einige Anbieter pushen die Tarife direkt auf den Modelle, andere bieten einen QR Code an, mit dem man die Tarifdaten direkt auf die eSIM laden kann. Danach lässt sich das Samsung Galaxy A54 problemlos mit Vertrag per eSIM nutzen.

Lohnt sich das Galaxy A54 mit Vertrag?

Das Samsung Galaxy A54 ist ein Smartphone im Bereich der oberen Mittelklassen und rundet die Modelpalette hin zu den Topmodellen ab. Wer also nicht unbedingt 1.000 Euro für ein Smartphone der S-Reihe (das Galaxy S23 ist auch mit Vertrag noch eher teuer) oder ein faltbares Smartphones ausgeben möchte, findet einige der Funktionen auch beim Galaxy A54 für deutlich weniger Geld. Vor allem die offizielle Schutzklasse findet man bei anderen Herstellern oft nicht.

Kritik dagegen gibt es bei der Aufladung. Schnelles Laden mit 25 Watt ist mittlerweile im Vergleich nicht mehr wirklich schnell Andere Hersteller schaffen hoher 66 oder sogar mehr als 100 Watt. Da kann das Galaxy A54 leider nicht mithalten. Wer darauf verzichten kann, findet aber beim Samsung Galaxy A54 sein solides und hochwertiges Smartphone.

Galaxy A54 wasserdicht

Weitere Links rund um das Samsung Galaxy A54

Weitere Artikel rund um Samsung