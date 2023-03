Wechsel auf USB-C: Apple fährt Charger Produktion hoch – Die iPhone 15 Modelle in diesem Jahr werden zum ersten Mal mit einem USB-C Anschluss kommen und damit wechselt Apple die Anschlusstechnik für die iPhone. Das betrifft die komplette iPhone 15 Serie, auch wenn nur die Pro-Modelle schnelles USB C bekommen werden (ein iPhone 15 mini scheint nicht geplant). In Vorbereitung auf diesen Wechsel erhöht Apple die Produktion für USB-C Ladegeräte, denn man geht wohl davon aus, dass viele Nutzer so eine Technik noch gar nicht zu Hause haben, sondern diese im Herbst dann zukaufen müssen.

Kuo schreibt im Original zu den Zahlen:

Meine letzte Umfrage zeigt, dass Apple die Gesamtlieferungsprognose seines 20-W-USB-C-Ladegeräts für 2Q23 und 3Q23 um etwa 120 % erhöht und die Lieferung von 20-W-USB-C-Ladegeräten für 4Q23 auf etwa 70 Mio. Einheiten festgelegt hat, da es optimistisch ist starke Ersatznachfrage nach 20-W-USB-C-Ladegeräten nach der Umstellung auf USB-C für die iPhone 15-Serie.

Die Lieferungen von Apples 20-W-USB-C-Ladegeräten im Jahr 2023 werden dank der starken Ersatznachfrage voraussichtlich ein deutliches Wachstum von 30–40 % im Jahresvergleich auf 230–240 Millionen Einheiten verzeichnen.

Ich glaube, Apple wird die Schnellladeleistung von MFi-zertifizierten Ladegeräten für das iPhone 15 optimieren. Unter den Ladegeräten von Apple ist das 20-W-USB-C-Modell die kostengünstigste Wahl für iPhone-Benutzer, was zu einer starken Ersatznachfrage nach 20-W-USB-C führt Ladegeräte.

Das bedeutet dann wohl auch, dass Apple weiterhin keine Ladegeräte beilegen wird. In den letzten Jahren hatte Apple auf separate Charger verzichtet, dies bleibt wohl auch in diesem Jahr so, obwohl viele Nutzer wohl eben noch nicht die passende Ladetechnik zu Hause haben, sondern diese nachkaufen müssen.

Weitere Artikel rund um iPhone 14 und iPhone 14 pro