Google Tensor 3 Prozessor: X3 Kern mit 3,9 GHz und Xclipse 930 GPU – Der neue Tensor 3 Prozessor soll in diesem Jahr für die Power beim Google Pixel 8 sorgen und nun gibt es erste Leaks die zeigen, was für die neuen Chipsatz geplant ist. Hersteller ist dabei wieder Samsung und die Daten sehen so aus, als würde es sich um eine modifizierte Version des Exynos 2300 SoC handeln. Der Tensor 3 ist dabei wieder ein Octa-Core Prozessor mit folgenden Kernen:

1 × X3 – 3.09 GHz

3 × A715 – 2.65 GHz

4 × A510 – 2.10 GHz

Der X3 Kern ist dabei wieder für die Power zuständig, die A510 Kerne übernehmen, wenn es wenig zu tun gibt und vor allem Energie gespart werden soll. Dazu setzt der Tensor 3 auf die Xclipse 930 GPU für die Grafikverarbeitung.

Tensor 3 Daten (Quelle)

Bisher gibt es leider noch keine Leistungstests, die zeigen könnte, wie gut sich der Prozessor in der Praxis schlägt, aber man kann davon ausgehen, dass die ersten Benchmarks zum Tensor 3 bald kommen werden. Dann wird sich zeigen, ob der Prozessor mit dem Snapdragon 8 Gen 2 mithalten kann. Zumindest die Daten des kommende Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatzes sehen etwas besser aus als beim Tensor 3 – im Vergleich zur nächste Generation der Qualcomm Prozessoren hat Google also wohl auf jeden Fall einen Nachteil.

Eine schlechte Nachricht noch: der Tensor 3 soll in diesem Jahr wohl wirklich nur beim Pixel 8 und dem 8 pro verbaut werden. Die anderen neuen Pixel Modelle von Google (erwartet werden Pixel 7a, Pixel Fold und Pixel Tablet) werden wohl noch den bisherigen Tensor 2 Chipsatz bekommen und daher nicht auf die neue Technik setzen.