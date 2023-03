A-Netz in Deutschland: Startschuss vor 65 Jahren – Mobilfunk wird mittlerweile vor allem mit Handys und Smartphone verbunden, aber zum Beginn der Entwicklung dieser Technologie waren es vor allem Autotelefone, die als Speerspitze der Technik galten. Aber auch diese Geräte benötigten damals ein passendes Mobilfunk-Netz und daher wurde 1958 das erste Mobilfunk-Netz in Deutschland generell freigeschaltet. Die Technik lief allerdings zuerst unter dem eher sperringe Namen öffentlicher beweglicher Landfunkdienst, mittlerweile ist dieses erste Funk-Netz in Deutschland aber in erster Linie als A-Netz bekannt (von Autotelefon-Netz).

Bei inside-sim.de schreibt man zu diesem Thema:

In Deutschland startet das erste allgemeine Mobilfunk-Netz erst 1958. Die Technik feiert also in diesem Jahr 65 Jahre Geburtstag, auch von der damaligen Technik in den heutigen Netzen nichts mehr übrig ist. Der Startschuss war 1958 als die damaligen Einzelnetze des Zugpostfunks zu einem einheitlichen Netz zusammengeschaltet wurde. Der Betrieb lag bei der Bundespost und das neue Netz wurde in der Anfangszeit als öffentlicher beweglicher Landfunkdienst (öbL) bekannt. Mittlerweile wird aber in der Regel die Bezeichnung A-Netz genutzt in Verbindung zu den später B- , C- und den digitalen D-Netzen. Kurz vor dem 20. Geburtstag wurde das A-Netz auch bereits wieder abgeschaltet. 1977 wurden die Funkbereiche außer Betrieb genommen.

Handys und Smartphones gab es damals noch nicht, sondern die mobilen Geräte waren fest in den Fahrzeugen verbaut. Die Technik war noch sehr schwer und eine automatische Wahl gab es auch nicht – man wurde immer zum Amt verbunden und darüber dann zu dem Teilnehmer, den man erreichen wollte. Dazu gab es nur etwas mehr als 10.000 Anschlüsse – das An-Netz vor 65 Jahren war also kein Netz für alle, sondern nur für einen eng begrenzten Personenkreis. 1971 war es daher auch voll – mehr Rufnummern und Anschlüsse waren nicht verfügbar.

