Nothing Ear (2) ab sofort erhältlich – Nothing hat die neuste Version der eigenen InEars vorgestellt und bietet mit den Ear (2) wieder viel Technik für viel Geld. Das Design hat sich dabei wenig geändert, es gibt weiter die halbtransparenten InEar mit dem ikonischen Aussehen.Technisch sind mittlerweile auch Duale Verbindungen möglich, so dass zwei Geräte gleichzeitig mit den neuen Ear (2) verbunden sein können. Dadurch soll auch ein nahtloser Wechsel zwischen zwei Verbindungen (beispielsweise Musik hören und einem eingehenden Anruf) möglich sein.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Ear (2) bietet ein authentisches Klangerlebnis mit Hi-Res Audio-Zertifizierung und LHDC 5.0-Technologie. Zudem lässt sich ein persönliches Klangprofil erstellen, das durch einen Hörtest mit der Nothing X App erstellt wird. Ear (2) passt dementsprechend die Equalizer-Einstellungen für eine optimale Klangqualität in Echtzeit an. Die Ohrstöpsel verfügen über einen 11,6-mm-Treiber für tiefe, kraftvolle Bässe und kristallklare Höhen. Ein neues Zweikammer-Design verbessert die Gesamt-Klangqualität durch einen gleichmäßigeren Luftstrom. Darüber hinaus verfügt Ear (2) über eine duale Verbindung für einen einfachen Gerätewechsel, eine verbesserte wind- und störanfällige Clear-Voice-Technologie sowie eine personalisierte aktive Geräuschunterdrückung, die sich an die einzigartige Form des Gehörgangs des Nutzenden anpasst.

Der Akku soll bis zu 36 Stunden Sound liefern können, wenn man das Case nutzt, dazu gibt es eine Schnell-Aufladung die innerhalb von 10 Minuten etwa 8 Stunden Hörerlebnis bereit stellt.

Die Ear (2) kosten in Deutschland 149 Euro, in der Schweiz 139 CHF und werden ab dem 22. März auf nothing.tech erhältlich sein. Ab dem 23. März ist Ear (2) im Nothing Store Soho in London und exklusiv in den Geschäften der Deutschen Telekom verfügbar. Ab dem 28. März wird Ear (2) bei allen weltweiten Nothing-Partnern und deutschlandweit bei Mediamarkt&Saturn, Cyberport, Amazon und Otto – online als auch offline, sowie StockX, zum Verkauf angeboten. In der Schweiz findet man die neuen Ear (2) bei Digitec und Interdicsount.

Die technischen Daten der neuen Ear 2