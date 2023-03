Samsung Galaxy A14 mit Vertrag – diese Deals und Aktionen lohnen sich – Die Samsung Galaxy A14 sind derzeit die günstigsten Modelle bei Samsung, die man neu in der A-Serie bekommen kann und mit Preisen knapp über 200 Euro liegen sie deutlich unter den Angeboten der Topmodelle wie Galaxy S23 und auch unter den Galaxy A54. Viele Nutzer kaufen die Modelle daher auch ohne Vertrag, weil sich eine Finanzierung bei 200 Euro Kaufpreis wenig lohnt, aber oft gibt es auch interessante Deals und Aktionen, bei denen man das Samsung Galaxy A14 mit Handyvertrag günstiger bekommt und daher auf diese Weise sparen kann.Das ist vor allem dann interessant, wenn man ohnehin einen neuen Tarif benötigt – dann kann es sich wirklich lohnen, das Samsung Galaxy A14 direkt mit Vertrag zu holen.

In diesem Artikel wollen wir die aktuellen Aktionen und Deals vorstellen, die es rund um die Galaxy A14 gibt. Die Sonderaktionen werden dabei regelmäßig aktualisiert, so dass es sich lohnen kann, immer mal wieder herein zu schauen.

TIPP: Wer etwas mehr Technik möchte, sollte sich die Galaxy A34 mit Vertrag anschauen. Diese sind etwas teuer, bieten aber teilweise deutlich mehr Features.

Samsung Galaxy A14 mit Vertrag – diese Deals und Aktionen lohnen sich

25.03.2023 – DEAL zum Start der neuen Galaxy A14! Samsung Galaxy A14, 64 GB, in Schwarz inklusive eine Blau Allnet Flat mit 10 GB LTE Datenvolumen für 15.99 Euro monatlich und nur 1 Euro Kaufpreis.

HINWEIS Unabhängig von den aktuellen Deals empfehlen wir auch bei den Galaxy A14 Modellen Tarif mit genug Datenvolumen. Je nach Nutzung sollte der Handyvertrag zum Galaxy A14 5 GB oder 10 GB Datenvolumen bietet – wer mehr surft ist eventuell auch mit einem Handyvertrag mit 20 Gb sehr gut beraten. Unbegrenztes Datenvolumen wird dagegen in der Regel nicht benötigt.

Weitere Handyverträge für das Galaxy A14

Lohnen sich 5G Handyverträge für das Galaxy A14?

Das Samsung Galaxy A14 ist eines der günstigsten Smartphones bei Samsung, die man mit 5G bekommen kann und daher stellt sich für viele Nutzer natürlich die Frage, ob es sich lohnt, direkt zum einem 5G Tarif für die Galaxy A14 zu greifen. Teilweise bekommt man 5G bereits kostenlos mit dazu, allerdings gibt es die Technik bisher vor allem bei den Netzbetreiber-Tarifen und damit eher teuer.

Teure 5G Tarife lohnen sich daher nur, wenn man auch regelmäßig und viel surft und die Technik auch wirklich nutzen kann. Das ist dann der Fall, wenn das 5G Netz in der eigenen Region auch bereits vorhanden und ausgebaut ist. Nur dann sind 5G Tarife sinnvoll – ohne 5G surfen die Galaxy A14 einfahc mit 4G/LTE wie mit jedem normalen Tarif auch.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

Welche Sim Karten nutzt das Samsung Galaxy A14?

Das Samsung Galaxy A14 ist trotz des günstigen Preises ein Dual Sim Handy und erlaubt es daher zwei Simkarten mit zwei unterschiedlichen Tarifen gleichzeitig einzusetzen. Die Smartphones nutzen dabei zwei Nano-Simkarten und setzen damit auf die kleinste Form von Sim, die es derzeit für Handys und Smartphones auf dem deutschen Markt gibt.

Bei der Auswahl der passenden Tarife gibt es keine Einschränkungen durch die genutzten Sim. Alle Anbieter haben seit mehreren Jahr auch Nano-Sim Karten im Angebot und man kann sich daher frei entscheiden, nach Netz und benötigtem Datenvolumen. Technisch funktionieren die Galaxy A14 auch mit kostenlose Sim, mit einer Prepaid Karte und natürlich auch mit großen Allnet Flat mit unlimitiertem Datenvolumen und mehrere Handykarten.

Unterstützt das Samsung Galaxy A54 eSIM?

Samsung hat die ersten Modelle in der A-Serie mit eSIM ausgestattet (das Galaxy A54 hat eSIM bekommen). Die Galaxy A14 Serie gehört leider nicht mit dazu. Hier wurde kein eSIM Chipsatz verbaut und daher können keine Tarife und Flatrates direkt auf die Smartphones geladen werden. Die Galaxy A14 unterstützen daher nur normale Sim Karten und können nicht mit reinen eSIM Tarifen betrieben werden.

