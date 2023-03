Redmi Note 12 – gleich 4 Modelle vorgestellt – Redmi pusht die Mittelklassen und hat gleich 4 Modelle der Redmi Note 12 Serie vorgestellt. Die neuen Smartphones staffeln sich dabei in einem Preisbereich von 230 bs 430 Euro und bieten natürlich mit höherem Preis auch immer mehr Technik. Topmodell ist dabei das Redmi Note 12 Pro+ mit einer 200MP Kamera und 120 Watt Aufladung. So eine hohe Auflösung gab es bisher in dieser Preisklasse noch nicht.

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Modelle:

Die neue Serie umfasst vier spannende Geräte: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G und Redmi Note 12, mit Preisen ab 229 €. Aufbauend auf dem unglaublichen Erfolg der Redmi Note 11 Series, bietet die Redmi Note 12 Series erneut bemerkenswerte Verbesserungen bei den wichtigsten Funktionen. Dazu gehören nicht nur das Kamerasystem, die Akkulaufzeit und die Ladegeschwindigkeit, sondern auch das benutzerfreundliche Design. Mit der weltweiten Markteinführung der Redmi Note 12 Series beweist Xiaomi einmal mehr sein Engagement, High-End-Smartphone-Funktionen für mehr Menschen auf der Welt zugänglich zu machen. Ebenfalls heute angekündigt wurde die Redmi Watch 3, eine elegante neue Smartwatch mit hellem und klarem Display, verschiedenen Sport- und Gesundheitsfunktionen und einer präzisen Multi-System-GPS-Konnektivität.

Das normale Redmi Note 12 bietet dabei kein 5G, sondern ist ein reines LTE Modell. Das wirkt inzwischen etwas überholt, selbst das Samsung Galaxy A14 im gleichen Preisbereich hat 5G mit an Bord.

Die technischen Daten der Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Display 120Hz 6.67” FHD+ Flow AMOLED display 120Hz 6.67” FHD+ Flow AMOLED display 120Hz 6.67” FHD+ AMOLED DotDisplay 120Hz 6.67” FHD+ AMOLED DotDisplay Rear camera 200MP wide camera 8MP ultra-wide camera 2MP macro camera IMX766 50MP wide camera 8MP ultra-wide camera 2MP macro camera 48MP main camera 8MP ultra-wide camera 2MP macro camera 50MP wide camera 8MP ultra-wide camera 2MP macro camera Front camera 16MP front camera 16MP front camera 13MP front camera 13MP front camera Dimension & Weight 162.9mm x 76mm x 8.98mm 210.5g 162.9mm x 76mm x 7.9mm 187g 165.88mm x 76.21mm x 7.98mm 189g 165.66mm x 75.96mm x 7.85mm 183.5g Processor MediaTek Dimensity 1080 Snapdragon® 4 Gen 1 Snapdragon® 685 (auch 4G Version) RAM+ROM LPDDR4X UFS 2.2 Storage Battery & Charging 5,000mAh (typ) battery Supports 120W HyperCharge 5,000mAh (typ) battery Supports 67W turbo charging 5,000mAh (typ) battery 33W fast charging (auch 4G Version) Audio Dual speakers Dolby Atmos® 3.5mm headphone jack Dual speakers Dolby Atmos® 3.5mm headphone jack 3.5mm headphone jack 3.5mm headphone jack Connectivity Supports dual 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC[ IR Blast Bands: – 2G: GSM:850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: 38/40/71 -5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 Supports dual 5G Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz Bluetooth 5.1 NFC IR Blast Bands: – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 -5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 Dual Sim + microSD Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz Bluetooth 5.0 NFC IR Blast Bands: – 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz – 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 – 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – 4G: LTE TDD: 38/40/41 (auch 4G Version) Security Side fingerprint sensor AI Face Unlock (alle Modelle) Variant 8GB+256GB 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB, Expandable storage up to 1TB 4GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB, Expandable storage up to 1TB Color Midnight Black, Polar White, Sky Blue Onyx Gray, Forest Green, Ice Blue Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue

Die Preise der neuen Redmi Note 12 Serie

Das Redmi Note 12 Pro+ 5G ist in den Farben Midnight Black, Sky Blue und Polar White in der Speichervariante 8 + 256 GB erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 499 €.

Das Redmi Note 12 Pro 5G ist in den Farben Midnight Black, Sky Blue und Polar White in den folgenden Speichervarianten erhältlich:

6 + 128 GB zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 399 €

8 + 128 GB zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 429 €.

Das Redmi Note 12 5G ist in den Farben Onyx Grey, Ice Blue und Mint Green in der Speichervariante 4 +128 GB erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 299 €.

Das Redmi Note 12 ist in den Farben Onyx Grey, Ice Blue und Mint Green in den folgenden Speichervarianten erhältlich:

4 + 64 GB zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 229 €.

4 + 128 GB zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 249 €.