Samsung Galaxy A14: deutsche Anleitung und Handbuch – Das Zebühr zum Galaxy A14 ist eher minimalistisch ausgefallen und Samsung legt leider nach wie vor keine Anleitung und kein Handbuch zum den Smartphones bei. Das ist nicht nur beim Galaxy A14 so, sondern auch andere Modelle haben dieses Problem (selbst beim Topmodell Galaxy S23 gibt es das Handbuch nicht in der Box und auch das Galaxy A54 hat keine beiliegende Anleitung):

Oft ist eine Anleitung für die Galaxy A14 Modelle auch gar nicht notwendig, denn im Vergleich zu den Vorgänger-Versionen hat sich bei der Steuerung wenig geändert. Auch im Vergleich mit anderen Android-Smartphones gibt es viele Gemeinsamkeiten. Wer also bereits mit einem anderen Android Handy gearbeitet hat, dürfte sich beim Galaxy A14 auch recht schnell zurecht finden, ohne ein Handbuch nutzen zu müssen.

Natürlich gibt es aber immer auch spezielle Probleme und Funktionen, bei denen es nicht schaden kann, wenn man eine passende Anleitung zur Verfügung hat und daher haben wir hier in diesem Artikel zusammengestellt, wo man Handbücher und Hilfen zum Samsung Galaxy A14 findet.

Samsung Galaxy A14: deutsche Anleitung und Handbuch

Samsung bietet für die eigenen Modelle leider keine gedruckten Anleitungen mehr an, sondern arbeitet mit handbücher, die man sich im PDF Format kostenlos herunter laden kann. Das ist auch durchaus sinnvoll, da die Handbücher mit jeder neuen Android Version etwas angepasst werden und man so einfacher auf dem aktuellen Stand bleiben kann.Die aktuellen Anleitungen zum Galaxy A14 sind daher auch online zum Download zu finden. Die Materialien gibt es direkt hier:

Mit dem Update auf die nächste Android Version wird das Unternehmen wahrscheinlich Updates für diese Bedienungshandbücher zu Verfügung stellen. Es kann sich also lohnen, ab und an herein zu schauen um zu prüfen, ob es Updates gibt.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

