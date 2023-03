Leaving Europe? OPPO und OnePlus widersprechen – OnePlus und OPPO haben offiziell Gerüchten widersprochen, wonach man zeitnah Märkte in Europa aufgeben möchte. In den letzten Tagen kamen Hinweise, dass beide Unternehmen sowohl UK als auch Deutschland verlassen wollen – teilweise war auch von einem Stopp für ganz Europa die Rede. Dem haben beide Unternehmen nun in offiziellen Mitteilungen widersprochen und schreiben von einen Engagement auf “allen bestehenden europäischen Märkten”.

OPPO schreibt dazu selbst:

OPPO und OnePlus engagieren sich auf allen bestehenden europäischen Märkten. Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr 2023 mit der erfolgreichen Einführung mehrerer Produkte in Europa und haben für den Rest des Jahres eine Reihe an kommenden Produkten. Wie immer werden OPPO und OnePlus weiterhin innovativere Produkte und den besten Service für Benutzer anbieten, die sich in Zukunft bewegen

Und bei OnePlus heißt es nochmal speziell:

OnePlus wird sich nicht aus Europa und Großbritannien zurückziehen und behält einen stabilen Betrieb auf den lokalen Märkten bei. OnePlus wird weiterhin in Europa investieren und seinen Nutzern innovativere Produkte und Lösungen anbieten

Deutschland als Markt wird von beiden Unternehmen nicht separat erwähnt und das könnte mit dem aktuellen Verkaufsverbot der Smartphones zusammenhängen. Nach der Patentklage durch Nokia hatten beide Unternehmen ihre Smartphones aus den Shops genommen und nach wie vor kann man offiziell keine Modelle der Unternehmen kaufen. Selbst das neuen OnePlus 11 kann daher nicht in Deutschland verkauft werden und auch weitere neue Smartphones sind wohl davon betroffen. Deutschland ist also nochmal eine spezielle Situation für OnePlus und OPPO – es scheint aber zumindest auch hierzulande irgendwann mit den Marken weiter zu gehen.