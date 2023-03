OnePlus Nord CE 3 Lite – Bilder und technische Daten geleakt

– Bilder und technische Daten geleakt – OnePlus bringt Verstärkung für den Bereich der Mittelklasse und wird mit den neuen OnePlus Nord CE 3 Lite zeitnah ein Update für die CE Serie veröffentlichen. Die passenden Bilder für die neuen Modelle wurden bereits geleakt und auch die technischen Daten. Es gibt also jetzt bereits einen gute Blick auf die neuen Smartphones und auch darauf, was genau OnePlus an Funktionen und Technik in die Smartphones gepackt hat.

Demnach gibt es bei den neuen Modelle ein Punch-Hole Design für die Front mit zentraler Öffnung für die Kamera. Der Alert Slider ist nicht vorhanden und dafür gibt es aber weiterhin einen 3,5 mm Klinken Anschluss für die Kopfhörer. Die Rückseite wird durch die beiden großen Kameramodule und das Logo dominiert.

Technisch ist vor allem die 108MP Hauptkamera interessant, die viel Auflösung in diesen Preisbereich bringt. Für die Performance sorgt der Snapdragon 695 Chipsatz, allerdings sollte man an der Stelle nicht zu viel erwarten. Das Display ist 6,72 Zoll groß, bietet allerdings keine AMOLED Technik, sondern nur LCD. Sicherheitupdates werden für 3 Jahre angeboten, die Android Versionen sollen zwei Jahre aktuell gehalten werden.

Der Preis der neuen Modelle soll bei 329 Euro liegen, wobei unklar ist, ob dies bereits der Endpreis auch für Deutschland ist. Generell muss man aber wohl davon ausgehen, dass die neuen OnePlus Nord CE 3 Lite aufgrund des Verkaufsverbotes offiziell nicht in Deutschland angeboten werden. Daher gibt es vielleicht gar keinen direkten Preise für Deutschland.

Die technischen Daten des OnePlus Nord CE 3 Lite

6.72″ 2400 x 1080 120 Hz LCD Display

128 GB (+ microSD) / 8 GB

Snapdragon 695 5G

108 MP f/1.7 Wide 2 MP f/2.4 Depth 2 MP f/2.4 Macro

16 MP f/2.4 Front

5000 mAh w 67w SuperVooc

Oxygen OS 13.1 (2 OS/3Y Security)