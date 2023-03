Apple: Bestellungen für Smartphone Kameras auf sehr niedrigen Niveau – Apple scheint für dieses Jahr keine größeren Zuwächse bei den Verkaufszahlen zu erwarten, sondern geht wohl eher davon aus, dass sich die iPhone Modelle mehr oder weniger stabil auf schwachem Niveau verkaufen werden. Das Unternehmen hat zumindest bei den Objektiven die Bestellungen deutlich gekürzt und arbeitet daher wohl in erster Linie die vorhandenen Bestände auf. Davon zumindest geht Apple Analyst Ming Chi-Kuo aus.

Kuo schreibt selbst zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich:

Die Objektivbestellungen von Apple im zweiten Quartal 23 sind sehr schwach und werden voraussichtlich um 35–40 % QoQ zurückgehen, was höher ist als der Rückgang von 30–35 % bei der Montage und einigen Komponenten. Im Vergleich zum zweiten Quartal 22 entspricht dies einem deutlichen Rückgang um 30–40 % im Jahresvergleich.

Dieser Rückgang kommt nicht ganz unerwartet, denn die Verkaufszahlen für Smartphones waren 2022 deutlich eingebrochen und bisher ist nicht sicher, ob es 2023 eine deutliche Erholung gehen wird. Die Zahlen von Apple deuten nun eher darauf hin, dass es zumindest im 3. Quartal keine größeren Anstieg bei den Verkäufen geben dürfte, wie es dann im Weihnachtsquartal aussieht (auch hinsichtlich der neuen iPhone 15) wird sich erst noch zeigen müssen.

Andere Hersteller haben mit den gleichen Probleme zu kämpfen. Der schwache Smartphone Markt in den letzten Monaten betrifft also nicht nur Apple, sondern das Unternehmen konnte sich sogar etwas besser schlagen als viele andere Hersteller. Der kompletten Marktdynamik kann sich aber auch Apple nicht entziehen und daher dürften die gesenkten Bestellungen für Objektive eine Reaktion darauf sein, dass auch Apple nicht ganz so viele iPhone verkauft, wie erhofft.

Weitere Artikel rund um iPhone 14 und iPhone 14 pro