Motorola RAZR+ 2023 zeigt sich in Zertifizierungen – Motorola scheint eine neue Version der faltbaren RAZR Modelle vorzubereiten. Unter dem Namen RAZR+ 2023 sind die neuen Modelle unter anderem in den Zertifizierungsdatenbanken von FCC und 3C aufgetaucht. Leider fehlen bisher dazu noch die meisten technischen Daten und auch Bilder gibt es bisher noch nicht. Zumindest beim Akku existieren aber einige Details:

3640mAH Akku

33 Watt Aufladung

Die Modell-Nummer der neuen RAZR+ soll dabei wohl die XT2321 sein. Wahrscheinlich setzen die Smartphones auch wieder auf ein eSIM-only Design. Es gibt also keinen Slot für eine normale Sim Karte mehr, sondern man kann die Smartphones nur noch per eSIM betreiben.

Der Name RAZR+ 2023 deutet dazu darauf hin, dass es in 2023 möglicherweise zwei Modelle dieser Form geben wird – ein normalen Motorola RAZR 2023 und ein Motorola RAZR+ 2023. Die Plus-Modelle werden dabei wohl bessere Technik verbaut haben. Genauere Details fehlen hier noch, aber man könnte eventuell auf einen besseren Prozessor oder eine bessere Kamera hoffen. Vielleicht gibt es auch beides bei den neuen Modellen.

Unklar ist leider auch, ob und wann die neuen Modelle nach Deutschland kommen werden. Das RAZR 2022 hat etwas länger gebraucht, bis es endlich auch in Deutschland zu haben war. Das könnte auch beim RAZR+ 2023 so passieren und man sollte wohl zuerst von einem Start in den USA und China ausgehen und danach mit etwas Verzögerung eventuell auch mit einem Marktstart im deutschen Handel. Genaue Termin dafür gibt es generell noch nicht, aber wenn die Smartphones wirklich mit dem Namenszusatz 2023 auf den Markt kommen, dürfte der Start auch noch im Jahr 2023 erfolgen. Die Vorgänger-Modelle wurden im August 2022 gestartet (in China). Eventuell ist das auch ein Termin für die neuen Motorola RAZR 2023 und RAZR+ 2023.

BILD Motorola RAZR