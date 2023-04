Samsung Galaxy A54 – Reset und Werkseinstellung – Die Samsung Galaxy A54 arbeiten in der Regel sehr zuverlässig. Die Kombination aus Android und One UI als Benutzeroberfläche funktioniert gut und ist bewährt, so dass es eher selten Fehler und Probleme bei den Smartphones gibt.

Falls dennoch auf den Geräten einmal nichts mehr gehen sollte, gibt es natürlich die Möglichkeit, die Smartphones zurückzusetzen und ein Reset durchzuführen. Falls auch das nichts hilft, kann man die Samsung Galaxy A54 auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen und so den Auslieferungszustand wieder herstellen (Hard Reset). Generell kann es aber nicht schaden, vor diesen Maßnahmen ein Backup zu erstellen (falls noch möglich), denn bei dem Reset auf Werkseinstellungen werden alle Daten auf dem Modell gelöscht. Werkseinstellungen sind auch immer dann zu empfehlen, wenn das Handy gehackt wurde.

Generell hat sich dabei im Vergleich zu den Vorgänger-Modelle recht wenig geändert. Wer also bereits ein Samsung Galaxy A52 oder A53 zurückgesetzt hat, wird auch mit dem Galaxy A54 keine größeren Probleme haben. Dennoch haben wir hier nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Samsung Galaxy A54 – Reset und Werkseinstellung

Bei kleineren Probleme hilft mitunter das Ausschalten des Mobilfunkgerätes und der anschließende Neustart. Stürzt das Smartphone jedoch dauerhaft ab und reagiert langsam, ist ein Reset empfehlenswert. Es ist sozusagen das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung, somit werden alle persönlichen Daten – Kontoinformation oder heruntergeladenen Apps – entfernt. Nur das Google Konto bleibt erhalten und muss vorher gelöscht werden. Demzufolge sollte man zuvor ein Backup erstellen. Bei einem Verkauf der Smartphones ist es ebenfalls angebracht zuvor die Geräte auf Werkseinstellung zu setzen, ansonsten kann der Käufer oder die Käuferin gegebenenfalls noch auf Daten des Verkäufers zugreifen. Beim Samsung Galaxy A54 gibt es drei Varianten einen Reset durchzuführen.

ZURÜCKSETZEN ÜBER EINSTELLUNGEN

Zunächst das „Einstellungen“-Menü öffnen . Danach navigiert man zu „Sichern und zurücksetzen“. In den folgenden Optionen wählt man „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ aus. Daraufhin tippt man auf „Gerät zurücksetzen“ und anschließend auf „Alles löschen“. Die Daten vom Samsung Galaxy werden gelöscht und die Smartphones sind wieder im ursprünglichen Zustand.

Diese Variante ist selbstverständlich nur anwendbar, wenn man noch auf das Smartphone zugreifen kann. Ist der Zugriff nicht mehr gewährleistet, so hilft folgende Methode weiter.

DIE RECOVERY-METHODE

Die Recovery-Methode ermöglicht den Reset auch bei ausgeschalteten Gerät.

Das Smartphone ausschalten. Anschließend für einige Sekunden den „Power-Button“ und die „Volume Down/Leiser“-Taste gedrückt halten, bis das Samsung Logo erscheint. Danach gleichzeitig die „Power“und „Volume Up/Lauter“-Taste für wenige Sekunden drücken, bis man im Android Recovery Modus ist. Im Recovery-Mode navigiert man mittels Lautstärketasten und wählt „wipe data/factory reset“. Die Auswahl anschließend mit dem „Power“-Button bestätigen. Die Frage, ob alle Daten gelöscht werden sollen, mit „YES“ bestätigen. Nach dem Zurücksetzen „reboot system now“ auswählen, damit das Smartphone neu gestartet werden.

ZURÜCKSETZEN MIT EINEM CODE

Darüber hinaus gibt es bei Samsung die Möglichkeit das Mobilfunkgerät über einen Code zurückzusetzen. Allerdings beginnt der Reset unverzüglich nach Eingabe des Codes, dass heißt es gibt keinerlei „Bestätigungsfelder“ oder „Warnhinweise“. Die Eingabe erfolgt über das Nummernpad, dort tippt man *2767*3855# und die Smartphones werden wieder in ihrem ursprünglichen Zustand gesetzt. Mehr dazu: Samsung Handy Codes

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

