Google: „Find My Device“ soll auch offline arbeiten – Google bietet mit „Find My Device“ bereits jetzt eine Funktion, mit der sich Android Geräte orten lassen. Wurde ein Smartphone verloren oder gestohlen, kann man so im besten Fall das Gerät wiederfinden. Allerdings ist die Ortung an Bedingungen geknüpft, beispielsweise muss das wird mit Strom versorgt werden und über eine mobile Daten- oder WLAN-Verbindung verfügen. Ist das nicht der Fall, wird nicht der aktuelle Standort, sondern nur der letzten bekannte Standort angezeigt.

Zukünftig könnte sich das ändern, denn Google will die „Find My Device“-Funktion verbessern und auch dann einen Ortung ermöglichen, wenn die Smartphones ausgeschaltet sind. Bei 91mobiles schreibt man dazu:

Jetzt hat 91mobiles exklusiv vom Tippgeber Kuba Wojciechowski erfahren, dass Google an einer „Find My Device“-Funktion arbeitet, die das Gerät finden kann, wenn es ausgeschaltet ist, ähnlich wie Apple. Die Funktion heißt Pixel Power-off Finder, zumindest auf Google-Handys. Laut Kuba soll der Mountain View-Riese am Aufbau eines riesigen Netzwerks aller Android-Geräte arbeiten, einschließlich optionaler Unterstützung oder UWB, Locator-Tags wie Apple AirTags und dazu gehören Googles eigener Tag-Codename „grogu“ und mehr. Google hat offenbar den frühen Quellcode von Android 14 mit OEMs geteilt, die im Early Access Program (EAP) angemeldet sind.

Wie genau die neue Funktion implementiert wird und welche Hinweise zum Standort ausgewertet werden, ist noch nicht bekannt. Allerdings bedeutet dies wahrscheinlich auch, dass Dritte bei Sicherheitslecks die Modelle selbst dann orten können, wenn man sie ausgeschaltet hat. Es reicht dann also zukünftig nicht, die Smartphones zu deaktivieren, wenn man etwas mehr Privatsühäre möchte.

