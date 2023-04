Samsung One UI 6 – diese Modelle werden die neue Version bekommen – One UI 6.0 wird die nächste größere Version der One UI Benutzeroberfläche von Samsung und wird daher wieder für eine ganze Reihe von neuen Modellen, aber auch bestehenden Geräten als Update angeboten werden. Die neue Version wird dabei wohl aller Wahrscheinlichkeit nach auf Android 14 basieren und daher erst zur Verfügung stehen, wenn auch Android offiziell veröffentlicht wurde. Man kann also gegen im 3. Quartal mit der Vorstellung von One UI 6 rechnen und dann gegen Ende des Jahres mit dem Start des Rollouts auf bestehende Modelle. Möglicherweise werden Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 mit die ersten Smartphones von Samsung werden, die von Haus aus mit der neuen Version auf den Markt kommen.

Die Liste der Modelle, die ein Update auf die neue One UI 6.0 Version bekommen werden, ist dabei vergleichsweise lang, weil Samsung die Zeiträume für Updates für viele Modelle deutlich verlängert hat, aber natürlich bekommen auch einige ältere Modelle kein Update mehr.

Samsung One UI 6 – diese Modelle werden die neue Version bekommen

Galaxy S-Serie

Galaxy S23 Ultra Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S22 Ultra Galaxy S22+ Galaxy S22 Galaxy S21 FE Galaxy S21 Ultra Galaxy S21+ Galaxy S21

Galaxy Z-Serie

Galaxy Z-Fold 4 Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z-Fold 3 Galaxy Z Flip 3

Galaxy A-Serie

Galaxy A73 Galaxy A72 Galaxie A53 Galaxy A52 (A52 5G, A52s) Galaxie A33 Galaxie A23 Galaxy A14 Galaxy A13 Galaxy A04s

Galaxy M-Serie

Galaxy M53 5G Galaxy M33 5G Galaxie M23

Galaxy Xcover-Serie

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab-Serie

Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8

Die Samsung werden keine One UI 6.0 mehr bekommen

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z-Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxie A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

