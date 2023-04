Samsung Galaxy S23: so nimmt man am Beta-Test Programm teil – Die Samsung Galaxy S23 Modelle werden recht viele Updates und neue Versionen bekommen. Samsung will für alle Modelle (egal ob das normale Galaxy S23 oder das Galaxy S23 ultra) 4 neue Android Version ausliefern und dazu 5 Jahre Sicherheitsupdates. Als Nutzer der Galaxy S23 wird man also recht häufig die Möglichkeit haben, am Beta-Programm zum Testen der neuen Versionen teilzunehmen, wenn man dies möchte. Die erste Update-Variante wird dabei wohl Android 14 in Verbindung mit One UI 6.0 sein – danach folgende aber in den kommenden Jahren noch mehrere Versionen.

In diesem Artikel wollen wir zeigen, wie man mit dem Beta-Test bereits recht frühzeitig Zugriff auf die neusten Version bekommt und auch, was es dabei zu beachten gilt. Generell sind die Beta-Angebote immer noch mit Fehlern behaftet, man sollte sie also nur nutzen, wenn man weiß, was man tut und auch ein Backuo zur Verfügung hat.

Samsung Galaxy S23: so nimmt man am Beta-Test Programm teil

Das Beta Test Programm von Samsung läuft über die Members App. Diese ist bei den meisten Modellen bereits vorinstalliert, man muss sich aber in der App noch anmelden, damit man sie nutzen kann. Dafür benötigt man einen Samsung Account muss diesen neu anlegenen, falls man noch keinen hat. Über die App kann man sich dann auch für den Beta Test anmelden. Dies funktioniert so:

Members App öffnen und dort das Banner mit dem Namen One UI Beta Program finden und anklicken

finden und anklicken Dort dann auf Registrieren gehen

Auf Anmelden und Zustimmen klicken (das kann je nach Testversion etwas abweichen)

Danach kann man im System unter Updates prüfen, ob eine neue Beta-Version angezeigt wird. Ist das der Fall kann man diese installieren und testen. Falls nicht läuft eventuell noch kein Beta Test für das eigene Smartphone oder aber man muss noch etwas warten, bis der neue Status als Samsung Beta Tester erkannt wurde

Hinweis: Nicht für alle Modelle laufen immer Beta Tests. Auch als angemeldeter Nutzer nimmt man nur an den Programmen teil, die für das eigene Smartphone bestimmt sind. Daher kann es sein, dass man – je nach genutzem Samsung Smartphone – aktuell auch kein Beta Test zur Verfügung steht.

Samsung Beta Test beenden

Um nicht mehr am Beta Test teilzunehmen muss man zuerst den Status als Beta-Tester beenden und dann wieder die normale Software auf das Gerät spielen. Das geht ebenso einfach wie der Umstieg auf den Beta-Test

Samsung schreibt selbst zur Abmeldung:

Um sich vom One UI Beta-Programm abzumelden, müssen Sie die Abmeldung über die Samsung Members-Anwendung auf Ihrem Gerät beantragen. (Menü “Einstellungen > Status des One UI Beta-Programms > Zurückziehen”)

Um die Beta-Software zu entfernen, führen Sie mit der Smart Switch-Anwendung auf Ihrem Computer ein Rollback auf die vorherige Release-Version durch. Das Rollback setzt das Gerät zurück und entfernt Daten, die während des Betatests generiert wurden.

Notiz: Wenn Sie Ihre Gerätedaten mit Smart Switch auf Ihrem Computer gesichert haben, können Sie die Daten nach dem Rollback-Vorgang wiederherstellen. Um das Rollback durchzuführen, verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer. Starten Sie auf dem Computer die Smart Switch-Anwendung und wählen Sie „Downgrade“. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Computer haben und Ihr Gerät zurücksetzen müssen, wenden Sie sich an das nächste Samsung Service Center.

Danach sollte man wieder die normale Version haben und damit wieder ein Smartphone, das ohne größere Fehler auskommt.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

