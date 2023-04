Apple: Dynamic Island bis 2026, Under-Display Kamera kommt 2025 – Die Weiterentwicklung der Displaytechnik bei Apple steht wohl weitgehend fest und Ross Young hat Details veröffentlicht, wie genau sich die neuen Technik in den Modellreihen niederschlagen werden. Dabei sind die Unterschiede zwischen die iPhone pro-Modelle und den Standardversionen mittlerweile recht deutlich. Beim normalen iPhone soll die aktuelle Dynamic Island Technik beispielsweise bis 2026 beibehalten werden. Die Pro Modelle bekomme dagegen bereits ein Jahr früher (ab 2025) die neue Under Display Kamera. Ab 2027 soll dann die Öffnung komplett vom Display verschwinden. Sowohl die Kamera als auch die Sensoren für die Face ID Erkennung sollen dann unter dem Display der iPhone 19 pro verschwinden.

Die Display Entwicklung beim iPhone

Modell Version Display Technik 2022 – iPhone 14 Normal Notch LTPS Pro Dynamic Island LTPO 2023 – iPhone 15 Normal Dynamic Island LTPS Pro Dynamic Island LTPO 2024 – iPhone 16 Normal Dynamic Island LTPS Pro Dynamic Island LTPO 2025 – iPhone 17 Normal Dynamic Island LTPO Pro Under Display + Face ID Hole LTPO 2026 – iPhone 18 Normal Dynamic Island LTPO Pro Under Display + Face ID Hole LTPO 2027 – iPhone 19 Normal Under Display + Face ID Hole LTPO Pro Under Display Cam + Face ID LTPO Leider scheint vor allem in den kommenden beiden Jahren bei der Entwicklung des Display wenig geplant. Sowohl iPhone 15 als auch das iPhone 16 und 17 setzen auf die Technik, die man auch aktuell bereits von den Modelle her kennt. Neuerungen gibt es nur beim normalen iPhone, das nach und nach die Techniken der Pro-Modelle bekommt. Weitere Neuerungen scheinen nicht geplant.

Damit wird das Design des Display der kommenden iPhone Modelle in den nächsten Jahren zumindest gleich bleiben und generell gibt es keine neuen Features, die einen Wechsel zu den neuen Pro-Modellen attraktiv macht. Das betrifft zumindest das Display. Apple wird sich daher wohl in anderen Bereichen etwas einfallen lassen müssen, um die kommenden Generationen der iPhone Modelle weiterzuentwickeln und von den Vorgängern auf dem Markt abzugrenzen.

