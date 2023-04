PC Nachfrage stürzt 2023 weiter ab – Die Smartphones Verkaufszahlen sahen im letzten Jahr bereits schlecht aus und im PC Bereich scheint es auch aktuell nicht besser zu laufen. Nach den aktuellen Zahlen von IDC wurden im ersten Quartal 2023 um de 24 Millionen PC weltweit weniger verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang ist dabei deutlich und liegt bei 29 Prozent für den gesamten Markt.

Bei IDC schreibt man zu den Zahlen und Bewertungen:

Die vorläufigen Ergebnisse stellten auch eine Coda für die Ära der COVID-getriebenen Nachfrage und zumindest eine vorübergehende Rückkehr zu den Mustern vor COVID dar. Das Versandvolumen im 1Q23 war deutlich niedriger als die 59,2 Millionen Einheiten, die im 1Q19 und 60,6 Millionen im 1Q18 ausgeliefert wurden.

Die Wachstums- und Nachfragepause gibt der Lieferkette auch etwas Raum für Änderungen, da viele Fabriken beginnen, Produktionsmöglichkeiten außerhalb Chinas zu prüfen. In der Zwischenzeit überarbeiten auch die PC-Hersteller ihre Pläne für den Rest des Jahres und haben begonnen, Bestellungen für Chromebooks anzuziehen, da später in diesem Jahr ein Anstieg der Lizenzkosten erwartet wird. Allerdings werden die PC-Lieferungen in naher Zukunft wahrscheinlich leiden, wenn gegen Ende des Jahres mit einer erwarteten Verbesserung der Weltwirtschaft wieder Wachstum einsetzt und die installierte Basis beginnt, über ein Upgrade auf Windows 11 nachzudenken.