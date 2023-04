Samsung Galaxy A34: Backup machen und Daten sichern – so geht es – Die Samsung Galaxy A34 setzen mittlerweile auf bis zu 256 GB Arbeitsspeicher und bringen daher von Haus aus viel Speicherplatz für Fotos, Videos und persönliche Daten mit. Generell ist dabei die Kombination aus One UI als Benutzeroberfläche und Android als Betriebssystem durchaus zuverlässig und produziert recht wenige Ausfälle. Dennoch sollte man sich nachtürlich darüber Gedanken machen, wie man die Daten auf den Geräten sichert um im Falle eines Falles ein Backup auch wieder zurückspielen zu können.

Android selbst bietet dabei Möglichkeiten, die Daten auf dem Gerät zu sichern und auch Samsung bietet selbst noch weitere Möglichkeiten an, wie man ein Backup macht und die Daten sichert. In diesem Artikel wollen wir die Vorgehensweisen zeigen und auch, was man dabei beachten sollte.

HINWEIS WhatsApp läuft immer noch etwas extra und wird daher von einem normalen Backup in der Regel nicht erfasst. Die WhatsApp Chats und Daten sollte man daher separate sichern: WhatsApp Backup und Sicherung

Samsung Galaxy A34 – Backup machen, sichern und wieder einspielen

Ein Backup ist immer sehr zu empfehlen, denn in der Regel werden auf dem Smartphone wichtige Informationen und Kontakte gespeichert. Gehen diese verloren, ist dies nicht nur ärgerlich, sondern oft auch mit viel Arbeit verbunden, diese Details wiederherzustellen. Mit einem rechtzeitigen Backup kann man Datenverlust vorbeugen.

SMART SWITCH

Zunächst lädt man die Smart Switch Software für den Computer, Laptop oder Mac herunter. Nachdem das Programm installiert ist, verbindet man das Samsung Galaxy A40 per USB-Kabel mit dem PC. Die Smartphones werden erkannt und über „Sicherungskopie“ kann man auswählen, welche Daten man als Backup gesichert haben will.

Auf die gleiche Art und Weise kann man die Daten wieder zurückspielen, anstatt auf Sicherungskopie klickt man den Punkt „Wiederherstellen“ an.

SAMSUNG-CLOUD

Zunächst tippt man auf dem Anwendungsbildschirm für das Samsung-Konto auf „Einstellungen“→ „Cloud und Konten“ → „Sichern und Wiederherstellen“ → „Sicherungseinstellungen“. Anschließend auf den Schalter für die zu sichernden Elemente tippen und danach auf„Jetzt sichern“ klicken. Bei der Wiederherstellung klickt man in der Rubrik „Sichern und Wiederherstellen“ auf „Wiederherstellen“. Daraufhin wählt man die gewünschten Daten aus und tippt auf „Jetzt Wiederherstellen“.

GOOGLE-KONTO

Zu Beginn klickt man auf „Einstellungen“ → „Cloud und Konten“ → „Sichern und wiederherstellen“ Für die Aktivierung mit dem Google-Konto tippt man auf „Datensicherung“ und anschließend auf „Sicherungskonto“. Bei der Wiederherstellung tippt man auf den Schalter „Automatisch wiederherstellen“

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

