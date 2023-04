OnePlus Nord 3: Tests haben intern begonnen – Das OnePlus Nord 3 soll der Nachfolger der aktuellen Nord-Modelle werden und daher Käufer ansprechen, die eher nach einem Mittelklasse-Smartphone suchen. Derzeit werden die Smartphones wohl auch bereits intern getestet, so dass man davon ausgehen kann, dass zeitnah der Start der neuen Reihe erfolgen wird.

Offizielle Informationen zu den neuen Modellen gibt es dabei noch nicht, aber die erwarteten technischen Daten sehen wie folgt aus:

6.7″ 1.5K AMOLED, 120Hz

MediaTek Dimensity 9000

64+8+2MP rear

16MP selfie

5,000mAh battery, 80W

Insgesamt sind das eher solide Werte und keine Höchstleistungen, die man erwarten kann. Das OnePlus Nord 3 wird sich daher wohl wieder über den Preis abgrenzen und nicht über die Technik.

Der Start der neuen Smartphones soll dabei bereits in wenigen Wochen erfolgen. Einen direkten Termin gibt es noch nicht, aber die meisten Experten gehen von einem Start Ende Mai bis Anfang Juni aus. Fans müssen also gar nicht mehr so lange warten, bis es einen offiziellen Blick auf die neuen Modelle gibt.

Das Problem: das OnePlus Nord 3 wird zwar auch wieder internationalen vorgestellt, aber in Deutschland gibt es nach wie vor das Verkaufsverbot für die OnePlus Modelle und dieses gilt wohl auch für die neuen Nord 3. Man wird die Smartphones daher wohl nicht offiziell in Deutschland bekommen, weil das Unternehmen generell keine Smartphones verkaufen darf. Es sieht auch nicht so aus, als würde man zeitnah eine Einigung mit Nokia finden und daher müssen Nutzer wohl auch noch in diesem Jahr auf die OnePlus Modelle direkt aus Deutschland verzichten. Man kann die Smartphones aber inzwischen in einigen anderen europäischen Shops kaufen und dann auch ohne Probleme in Deutschland nutzen.

BILD: OnePlus Nord 2