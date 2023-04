Spamwelle mit Paket-Meldungen von +33 bzw. 0033 Rufnummern – In den letzten Tagen scheint wieder ein Spam-Netzwerk aktiv geworden zu sein, denn viele Verbraucher berichten von neuen Nachrichten, bei denen angebliche Zusatzkosten für ein Paket bezahlt werden sollen. Die Meldungen kommen dabei vorgeblich von der DEUTSCHEN POST, nutzen aber einen 0033 Rufnummer (+33 auf dem Handy) und haben daher nichts mit der deutschen Post zu tun. Die Vorwahl 0033 ist stattdessen die Vorwahl von Frankreich und daher ist bereits beim Absender recht deutlich sichtbar, dass da einiges nicht passt.

Die SMS mit den Paket-Meldungen sehen dabei teilweise unterschiedlich aus:

+33 6 25 15 75 08 DEUTSCHE POST: Ihr Paket DE 14000136 hat ein Problem und eerfordert eine zusätzliche Gebühr, um die Zustel1lung zu gewährleisten, füllen Sie bitte das Formular aus: deutschepost lieferung.com

Oder:

+33603983491

DHL : ihr Paket 20394XNDHFG345R unterliegt einer Zollgebühr (2.99€) die Sie bezahlen müssen unter http://zoll dhlexpress.com

Und auch:

+33618886660 DeutschePost: Die Zustellung Ihres Pakets XVnnnnnnDE ist derzeit beim Zollzentrum gesperrt. Bitte Zollgebühren beachten. (2,99€) Bitte besuchen Sie : Paket expresslieferung.de

Wer ebenfalls solche Mails, WhatsApp oder auch SMS bekommen hat, kann diese bedenkenlos löschen. Die Post verschickt keine Nachrichten mit der 0033 Vorwahl und die Webseiten haben in der Regel auch nicht mit der Post zu tun (man sollte sie im besten Fall gar nicht aufrufen). In früheren ähnlichen Fällen wurde über solche Seiten Schadsoftware verteilt. Das kann man vermeiden, in dem man die Webseiten komplett ignoriert.

Die Bundesnetzagentur hat bisher noch nicht offiziell reagiert, daher kann es nicht schaden, solche Fälle auch an die Behörde weiterzuleiten, damit eine offizielle Warnung heraus gegeben kann oder die Rufnummern direkt gesperrt werden.