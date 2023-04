Apple: Batterien bis 2025 mit 100 Prozent recyceltem Kobalt – Apple arbeitet daran, bei den eigenen Produkten nur noch Rohstoffe einzusetzen, die aus dem Recycling kommen und daher in Kreisläufen zur Verfügung gestellt werden können. Bis 2025 soll es in diesem Bereich einen weitere Schritt geben, denn bis dahin will das Unternehmen das Kobalt für die Akkus zu 100% aus dem Recycling nutzen. Es müssen daher keine neuen Ressourcen mehr für die Geräte abgebaut werden.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Apple hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Bemühungen um den Einsatz von recycelten Materialien in seinen Produkten deutlich beschleunigt hat und bis 2025 zu 100 Prozent recyceltes Kobalt 1in allen von Apple entwickelten Batterien verwenden wird. Darüber hinaus werden bis 2025 die Magnete in Apple-Geräten vollständig aus recycelten Seltenen Erden bestehen und alle von Apple entwickelten Leiterplatten werden zu 100 Prozent aus recyceltem Zinn gelötet und zu 100 Prozent mit recyceltem Gold beschichtet. In 2022 hat das Unternehmen die Verwendung wichtiger recycelter Metalle deutlich ausgeweitet und bezieht nun mehr als zwei Drittel des gesamten Aluminiums, fast drei Viertel aller Seltenen Erden und mehr als 95 Prozent des Wolframs in Apple Produkten aus 100 Prozent recyceltem Material. Dieser rasche Fortschritt bringt Apple seinem Ziel näher, eines Tages alle Produkte rein aus recycelten und erneuerbaren Materialien herzustellen, und damit auch dem Ziel für 2030, jedes Produkt klimaneutral zu gestalten.

Bei den Seltenen Erden ist der Anteil der recycelten Materialien aktuell bei um die 73 Prozent, aber auch in dem Bereich möchte das Unternehmen bis 2025 auf 100 Prozent recycelte Rohstoffe kommen.