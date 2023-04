iPhone: Fehlermeldung 4041 bei der Wiederherstellung beheben – Apple bietet für iPhone und iPad an sich sehr einfache Möglichkeiten an, die Daten und Einstellungen auf den Geräten zu sichern und bei Bedarf auch wieder herzustellen. Ärgerlich ist es allerdings, wenn dies nicht klappt und man stattdessen eine Fehlermeldung angezeigt bekommt. Leider kommt dies ab und an vor und vor allem der Fehler 4041 ist im Zusammenhang mit der Wiederherstellung von Daten immer wieder ein bekanntes Problem.

So schreibt ein Nutzer mit diesem Problem:

habe mein ipad pro (2021) länger nicht genutzt und die PIN zum entsperren vergessen. Habe dann nach Anleitung versucht, das Gerät neu aufzusetzen (mit MacBook Air (2015). Direkt zu Beginn schon viele Probleme gehabt (zu dem Zeitpunkt noch Fehler 9). Das Gerät ließ sich weder aktualisieren noch wiederherstellen. Habe viele Neustarts gemacht. Manchmal bin ich weiter gekommen, aber am Ende gabs immer eine Fehlermeldung. Habe das MacBook dann mal von Catalina auf Monterey geupdated (speziell für iTunes war kein Update verfügbar). Lief dann tatsächlich besser und konnte das Tablet mit der Software updaten. Die Option wird mir aber auch jetzt nach wie vor angezeigt (Aktualisieren, obwohl die neue Software schon drauf sein sollte). Manchmal komme ich dann doch so weit, dass ich über die Option “Wiederherstellen” so weit komme, dass der Mac irgendwas zu laden scheint, doch nach wenigen Minuten erscheint die unbekannte Fehlermeldung 4041. Bin nun an einem Punkt, nach mehrmaligem Versuchen und Probieren über Stunden, an dem ich verzweifel. Kann jemand bei dem Problem helfen?

Wie man an diesem Punkt weiter kommt und wie man das Backup trotz dieser Fehlermeldung wiederherstellen kann, wollen wir in diesem Artikel zeigen.

iPhone: Fehlermeldung 4041 bei der Wiederherstellung beheben

Die Fehlermeldung 4041 ist leider recht allgemein und lässt keinen Schluss auf einen speziellen Fehler zu. Die Meldung bedeutet in erster Linie, dass ein Backup aus unbekannten Gründen nicht wiederhergestellt werden konnte. Das kann eine ganze Reihe von Ursachen haben und daher sollte man die bekannten Fehlerursachen nach und nach probieren und testen, woran es eventuell gelegen hat:

Computer und Gerät neu starten – Die Standardlösung für viele Probleme. Man sollte sie aber dennoch durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht allein daran lag.

– Die Standardlösung für viele Probleme. Man sollte sie aber dennoch durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht allein daran lag. Den Mac oder PC aktualisieren – man sollte bei dieser Fehlermeldung darauf achten, dass wohl am Rechner als auch auf dem iPhone oder iPad die neuste Version aktiv ist und gegebenenfalls noch ein Update einspielen um dies als eventuelle Fehlerursache auszuschließen

– man sollte bei dieser Fehlermeldung darauf achten, dass wohl am Rechner als auch auf dem iPhone oder iPad die neuste Version aktiv ist und gegebenenfalls noch ein Update einspielen um dies als eventuelle Fehlerursache auszuschließen Schließe das Gerät direkt an deinen Computer an – Für den Anschluss am Rechner sollte das iPhone/iPad entsperrt sein und man sollte den Rechner auch als vertrautes Gerät einstellen. Dazu sollte der Anschluss direkt per USB stattfinden und es kann nicht schaden, auch mal ein anderes Kabel zu probieren um sicherzustellen, dass es kein Problem mit dem Kabel ist.

– Für den Anschluss am Rechner sollte das iPhone/iPad entsperrt sein und man sollte den Rechner auch als vertrautes Gerät einstellen. Dazu sollte der Anschluss direkt per USB stattfinden und es kann nicht schaden, auch mal ein anderes Kabel zu probieren um sicherzustellen, dass es kein Problem mit dem Kabel ist. Die Sicherheitssoftware des Computers überprüfen – Virenschutz und Firewall blockieren eventuell den Zugriff und verhindern damit, dass das Backup eingespielt werden kann. Daher sollte man die Einstellungen prüfen und falls gar nicht geht, den Vorenschutz und die Firewall auch kurzfristig abschalten, bis die Wiederherstellung funktioniert hat.

– Virenschutz und Firewall blockieren eventuell den Zugriff und verhindern damit, dass das Backup eingespielt werden kann. Daher sollte man die Einstellungen prüfen und falls gar nicht geht, den Vorenschutz und die Firewall auch kurzfristig abschalten, bis die Wiederherstellung funktioniert hat. Einen anderen Computer verwenden – Falls gar nichts mehr geht, kann man versuchen, die Daten auf ein anderes Gerät zu übertragen und dann das Backup von dort einzuspielen.

Sollte es danach immer noch Probleme mit der Fehlermeldung 4041 bei der Wiederherstellung geben, ist der Support von Apple der beste Ansprechpartner um dieses Problem doch noch zu lösen.

