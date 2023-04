iPhone oder iPad: so behebt man die Fehler 9, 4005, 4013 oder 4014 bei der Wiederherstellung – Apple Nutzer verlassen sich bei iPad und iPhone darauf, dass die Daten der Modelle regelmäßig gesichert werden und man bei Bedarf oder Problemen jederzeit einen vorherigen Stand wieder herstellen kann, ohne das Daten verloren gehen. Leider klappt das aber nicht immer, denn ab und an bricht die Wiederherstellung von Daten auch ab und das Einspielen des Backups wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Apple schreibt selbst zu den mögliche Formen dieser Fehlermeldungen:

Das iPhone [Gerätename] konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (9).

Das iPhone [Gerätename] konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (4005).

Das iPhone [Gerätename] konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (4013).

Das iPhone [Gerätename] konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten (4014).



Leider lässt sich anhand der Fehlermeldung kaum sagen, wo genau der Fehler liegt. Es kommen dafür eine ganze Rige von Fehlerquellen in Betracht. Grundsätzlich kann man nur sagen, dass während der Wiederherstellung (und teilweise auch während Updates) die Verbindung getrennt wurde und daher der Vorgang nicht ausgeführt werden konnte. Daher haben wir hier Fehlerquellen zusammmengestellt, die für diese Probleme sorgen könnten.

Die Vorgehensweise bei der Eingrenzung des Fehlers ist dabei immer gleich, egal ob dieser Fehler bei einem Update oder während der Wiederherstellung eines Backups auftritt. Man sollte folgende Punkte prüfen und eventuell Fehler dabei beheben:

Computer und Gerät neu starten – Die Standardlösung für viele Probleme. Man sollte sie aber dennoch durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht allein daran lag.

– Die Standardlösung für viele Probleme. Man sollte sie aber dennoch durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht allein daran lag. Den Mac oder PC aktualisieren – man sollte bei dieser Fehlermeldung darauf achten, dass wohl am Rechner als auch auf dem iPhone oder iPad die neuste Version aktiv ist und gegebenenfalls noch ein Update einspielen um dies als eventuelle Fehlerursache auszuschließen

– man sollte bei dieser Fehlermeldung darauf achten, dass wohl am Rechner als auch auf dem iPhone oder iPad die neuste Version aktiv ist und gegebenenfalls noch ein Update einspielen um dies als eventuelle Fehlerursache auszuschließen Schließe das Gerät direkt an deinen Computer an – Für den Anschluss am Rechner sollte das iPhone/iPad entsperrt sein und man sollte den Rechner auch als vertrautes Gerät einstellen. Dazu sollte der Anschluss direkt per USB stattfinden und es kann nicht schaden, auch mal ein anderes Kabel zu probieren um sicherzustellen, dass es kein Problem mit dem Kabel ist.

– Für den Anschluss am Rechner sollte das iPhone/iPad entsperrt sein und man sollte den Rechner auch als vertrautes Gerät einstellen. Dazu sollte der Anschluss direkt per USB stattfinden und es kann nicht schaden, auch mal ein anderes Kabel zu probieren um sicherzustellen, dass es kein Problem mit dem Kabel ist. Die Sicherheitssoftware des Computers überprüfen – Virenschutz und Firewall blockieren eventuell den Zugriff und verhindern damit, dass das Backup eingespielt werden kann. Daher sollte man die Einstellungen prüfen und falls gar nicht geht, den Vorenschutz und die Firewall auch kurzfristig abschalten, bis die Wiederherstellung funktioniert hat.

– Virenschutz und Firewall blockieren eventuell den Zugriff und verhindern damit, dass das Backup eingespielt werden kann. Daher sollte man die Einstellungen prüfen und falls gar nicht geht, den Vorenschutz und die Firewall auch kurzfristig abschalten, bis die Wiederherstellung funktioniert hat. Einen anderen Computer verwenden – Falls gar nichts mehr geht, kann man versuchen, die Daten auf ein anderes Gerät zu übertragen und dann das Backup von dort einzuspielen.

Leider helfen manchmal auf diese Punkte nicht weiter. Es kann also passieren, dass dennoch die Fehlermeldung bleibt. In dem Fall sollte man sich an eine Fachwerkstatt oder den Apple Support wenden und dort prüfen lassen, welche andere Ursachen für diesen Fehler noch in Fragen kommen könnten.

