iPhone: so behebt man den Fehler 10 und die Probleme mit Wiederherstellung von iOS – Apple bietet für alle iPhone Modelle und auch für die iPad die einfache Möglichkeit, ein Backup wiederherzustellen. So kann man bei Problemen und Fehlern sehr schnell wieder auf eine Version wechseln, die noch funktioniert ohne das Daten verloren gehen.

Dabei ist es dann natürlich sehr ärgerlich, wenn die Sicherung nicht funktioniert und die Geräte nicht auf einen älteren Stand zurückgesetzt werden, sondern stattdessen einer Fehlermeldung kommt. Vor allem der Fehler 10 taucht dabei immer wieder auf und dann schlägt das Backup fehl.

Die gute Nachricht: der Fehler ist zwar ärgerlich, lässt sich aber recht einfach beheben. Wie das geht und was man beachten sollte, haben wir hier im Artikel zusammengestellt.

Video: iPhone Akku mit iOS neu kalibrieren

iPhone: so behebt man den Fehler 10 und die Probleme mit Wiederherstellung von iOS

Der Fehler 10 deutet in der Regel darauf hin, dass der Rechner mit dem Backup nicht korrekt mit dem iPhone kommunizieren kann, weil die Versionen nicht passen. Meistens hat in dem Fall das iPhone oder ipPad einer neue Software-Version und diese wird vom Rechner noch nicht unterstützt.

Apple schreibt dazu selbst:

Wenn Fehler 10 angezeigt wird, verfügt dein iOS-Gerät möglicherweise über eine neuere Version von iOS, als von deinem Computer unterstützt wird. Bevor du dein iOS-Gerät aktualisieren oder wiederherstellen kannst, musst du die Software auf deinem Mac oder iTunes unter Windows aktualisieren. macOS 10.11 und neuer: Trenne dein iOS-Gerät von deinem Computer, und stelle die Verbindung anschließend wieder her. Möglicherweise musst du dein iOS-Gerät entsperren, bevor es von deinem Mac erkannt wird. Wenn eine Meldung wie “Zum Verbinden mit deinem iOS-Gerät ist ein Softwareupdate erforderlich.” angezeigt wird, klicke auf “Installieren”, um die Software zu laden und zu installieren, damit dein Mac dein iOS-Gerät aktualisieren oder wiederherstellen kann.

Teilweise taucht der Fehler 10 aber auch auf, obwohl die Software sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone jeweils auf dem neusten Stand ist. In dem Fall sollte man sich an den Support von Apple wendenund klären, was man noch tun kann.

Video: iOS Update konnte nicht überprüft werden

Weitere Links rund um das iPhone

Die neusten Artikel rund um Apple