Samsung Galaxy A14 – Reset und Werkseinstellungen

Apple: Batterien bis 2025 mit 100 Prozent recyceltem Kobalt – Apple arbeitet daran, bei den eigenen Produkten nur noch Rohstoffe einzusetzen, die aus dem Recycling kommen und daher in Kreisläufen zur Verfügung gestellt werden können. Bis 2025 soll es in diesem Bereich einen weitere Schritt geben, denn bis dahin will das Unternehmen das Kobalt für … Weiterlesen