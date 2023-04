Samsung Galaxy S21, S22 und Z Fold 3 und 4: Batterieprobleme behoben

Samsung Galaxy Z Slide und Z Roll: kein Start in 2023 – Samsung arbeitet derzeit am neuen Galaxy Z Fold5 und dem Z Flip5 und die Hoffnungen waren groß, dass das Unternehmen auch ein weiteres Modell mit flexiblen und faltbarem Bildschirm in diesem Jahr auf den Markt bringen würde.Leaker Ross Young zerstört diese Hoffnungen nun … Weiterlesen