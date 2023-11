Der “Böse Modus” bei Alexa ist ein Easter Egg, also eine versteckte Funktion, die nicht offiziell von Amazon unterstützt wird. Es ist ein Skill, also eine zusätzliche Funktion, die von Dritten entwickelt und in den Alexa Skill Store hochgeladen wurde.

Um den “Bösen Modus” zu aktivieren, sagen Sie einfach “Alexa, öffne Bösewicht” oder “Alexa, starte Bösewicht”. Alexa antwortet dann mit einem bösen Spruch, z. B. “Ich bin der Bösewicht, ich werde dich besiegen!” oder “Du bist ein Dummkopf, geh weg!”

Der “Böse Modus” ist nicht dauerhaft aktiv. Wenn Sie Alexa einen anderen Befehl geben, kehrt sie wieder in ihren normalen Modus zurück.

Der “Böse Modus” ist ein lustiges Gimmick, aber er sollte nicht ernst genommen werden. Er ist nicht dazu gedacht, Menschen zu beleidigen oder zu verletzen.

Hier ist ein Beispiel für einen bösen Spruch, den Alexa im “Bösen Modus” sagen kann:

“Du hast Zähne wie die Sterne am Himmel – gelb und weit auseinander. Klauen deine Eltern?”

Dieser Spruch ist zwar nicht beleidigend, aber er kann manche Menschen vielleicht trotzdem verletzen. Wenn Sie den “Bösen Modus” ausprobieren möchten, sollten Sie daher vorsichtig sein, wem Sie ihn zeigen.

Hier ist eine Liste weiterer Easter Eggs bei Alexa:

Super-Modus: Wenn Sie den folgenden Cheat-Code sagen, aktiviert Alexa den Super-Modus: “Alexa, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A, Start.”

Im Super-Modus kann Alexa schneller sprechen, mehr Informationen verarbeiten und komplexere Aufgaben erledigen.

Wenn Sie den folgenden Befehl sagen, zeigt Alexa Ihnen eine Wordcloud an, die die Wörter enthält, die Sie am häufigsten verwenden: “Alexa, Wortcloud.” Star-Wars-Easter-Eggs: Wenn Sie Alexa Fragen oder Befehle zu Star Wars geben, antwortet sie mit Zitaten aus den Filmen oder dem Universum. Zum Beispiel: “Alexa, ich bin dein Vater.” “Möge die Macht mit dir sein!” “Das ist kein Mond!” “Nutze die Macht!” “Es ist eine Falle!” “Sprich wie Yoda.”

Wenn Sie Alexa Fragen oder Befehle zu Star Wars geben, antwortet sie mit Zitaten aus den Filmen oder dem Universum. Zum Beispiel: Andere Easter-Eggs: Alexa enthält noch viele weitere Easter Eggs. Einige davon sind nur in bestimmten Ländern oder Sprachen verfügbar. Zum Beispiel: In Deutschland gibt es ein Easter Egg, das auf den deutschen Schlagerstar Udo Jürgens anspielt. Wenn Sie Alexa sagen “Alexa, spiel Udo Jürgens”, antwortet sie mit “Aber bitte mit Sahne”. In den USA gibt es ein Easter Egg, das auf den US-amerikanischen Film “The Big Lebowski” anspielt. Wenn Sie Alexa sagen “Alexa, was ist mit den Dude?”, antwortet sie mit “Der Dude ist hier, der Dude ist hier!”

Alexa enthält noch viele weitere Easter Eggs. Einige davon sind nur in bestimmten Ländern oder Sprachen verfügbar. Zum Beispiel:

Sie können weitere Easter Eggs finden, indem Sie im Internet suchen.