Samsung Galaxy S22: Zwei Features des Galaxy S23 werden nicht kommen – Samsung entwickelt die Smartphones immer weiter und arbeitet auch an der Software, um für ältere Modelle Funktionen der aktuellen Topmodelle zur Verfügung zu stellen. Konkret soll es zwei Punkte der Galaxy S23 Funktionen nicht für die Galaxy S22 Modelle geben:

Bei TheGoAndroid hat man den Stand zusammengefasst:

There was some murmuring about the availability of these couple of features on the Galaxy S22 series in the coming days. As per the Camera Head on Samsung Community Korea, the plans are shelved for now due to technical limitations on the Galaxy S22. However, no specific reason is provided for the 360 Audio while recording videos. The Camera Incharge said there is no support plan for Galaxy S22.