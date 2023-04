Xiaomi Pad 6 und Pad 6 pro vorgestellt – Xiaomi hat neben dem neuen Xiaomi 13 ultra auch weitere Technik vorgestellt. Neben dem neuen Xiaomi TV und dem Smart Band 8 wurden auch zwei neue Tablets vorgestellt. Xiaomi Pad 6 und Pad 6 pro sollen zukünftig die Modellpalette des Unternehmens ergänzen und bieten unter anderem ein Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor und einen richtig großen Akku mit 8600 mAh und Schnellladefunktion. Dazu gibt es eine doppelte Kamera bei Xiaomi Tab 6 pro. Das Objektiv hat einen Bildsensor mit 50 MP und einen zweiten 2 MP Sensor für die Tiefenschärfe (wie sinnvoll das ist muss man in der Praxis sehen).

Das Unternehmen schreibt selbst zu den neuen Tablets:

Mit Ganzmetallgehäusen verfügen das Xiaomi Pad 6 und das Xiaomi Pad 6 Pro über ein verbessertes 11-Zoll-Flaggschiff-Display mit 2,8K-Auflösung und werden von einem Snapdragon 8+-Prozessor angetrieben. Ausgestattet mit einem außergewöhnlich großen 8.600-mAh-Akku und 67-W-Schnellladung, zusammen mit neuen Softwarefunktionen, die das allgemeine Benutzererlebnis verbessern, ist das Xiaomi Pad 6 ein perfektes Gerät für den Einsatz im Büro, insbesondere für Online-Meetings.

Zum Preis macht Xiaomi nur für China aussagen. Die Xiaomi Pad 6-Serie ist ab RMB 1.999 erhältlich. Das wären umgerechnet etwas mehr als 260 Euro und damit durchaus günstig. Leider gibt es keine Hinweise, dass zeitnah ein Start in Deutschland geplant ist. Die neuen Tablets scheinen daher derzeit in erster Linie für den Markt in China gedacht, es ist aber durchaus denkbar, dass im Laufe des Jahres auch eine internationale Version der Tab 6 Serie angeboten wird.