Samsung Galaxy S23: Carrier Aggregation im Vodafone Netz ab sofort möglich – Carrier Aggregation hört sich sehr technisch an, aber an sich ist es sehr einfach erklärt: 5G nutzt derzeit mehrere Frequenzbereiche und bisher konnte man in der Regel nur einen oder mit etwas Glück auch zwei Frequenzbänder nutzen. Ab sofort soll es nun auch möglich sein, alle drei derzeit genutzen Bereichen zusammenzufassen und so noch mehr Speed im 5G Netz zu erreichen. Allerdings bieten bisher nur wenige Smartphones diese Technik direkt an. Vodafone bietet aktuell diese Neuerung für die Smartphones der Galaxy S23 Serie an und auch für das Xiaomi 13.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Datenraten in Mobilfunk-Netzen lassen sich vor allem durch mehr Bandbreite im Frequenzband erhöhen. Doch diese ist begrenzt und verteilt sich auf mehrere unterschiedliche Frequenzbänder. Für den Tempozuwachs bündelt Vodafone deshalb die verfügbaren Frequenzen. Eine Technik, die sich ,5G Carrier Aggregation‘ nennt und einzelne Blöcke aus mehreren Bändern miteinander verwebt. Dadurch entsteht in Summe ein größerer virtueller Frequenzblock, der für mehr Kapazität und höhere Datenraten sorgt. Im 5G-Netz hat Vodafone bislang ausschließlich die Frequenzen 3,5 Gigahertz und 1,8 Gigahertz kombiniert. Durch das neue Technik-Upgrade wird nun auch das Band um 700 MHz berücksichtigt, das für die Flächenversorgung am besten geeignet ist.­ Die neue Beschleunigungstechnologie ist im Vodafone-Netz bereits an mehr als 500 Standorten verfügbar und wird nun nach und nach ausgeweitet. Zu den ersten Smartphones, welche die Beschleunigungstechnologie mit drei Bändern im Vodafone-Netz unterstützen, gehören die Samsung-Modelle S23, S23+, S23 Ultra und das Xiaomi 13.

Verbraucher müssen an der Stelle nichts machen. Wer ein Modell der Galaxy S23 Serie hat, kann auf die neue Technik zurückgreifen und surft entsprechend schneller.

Zusätzliche Kosten gibt es durch die Nutzung der neuen Technik nicht. Das Netz wird dadurch einfach nur schneller und die Vorteile von 5G zeichen sich damit noch deutlicher ab.

