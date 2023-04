Vodafone Netz: Telefonie per 5G (Vo5G) soll im Sommer freigeschaltet werden – Die neuen 5G Netze sind derzeit noch reine Datennetze und für Gespräche muss derzeit noch ins 4G Netz zurück geschaltet werden. Das kennt man auch von LTE – ohne die VoLTE Technik sind Gespräche in diesem Netz nicht möglich und daher haben mittlerweile fast alle Anbieter VoLTE frei geschaltet. Beim Thema Telefonie per 5G (Vo5g oder VoNR) sieht es bisher dagegen noch nicht so gut aus, aber Vodafone hat mittlerweile angekündigt, dass ab Sommer 2023 diese Technik im eigenen Netz zur Verfügung stehen wird.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Ab Sommer wird es auch möglich sein, an ersten Standorten mittels ‚Voice over New Radio‘ (VoNR) Sprachanrufe über das 5G-Netz zu führen. Dabei werden die Sprachsignale in Datenpakete verwandelt und über 5G übertragen. 5G-Telefonie schont den Smartphone-Akku, macht den Verbindungsaufbau schneller und sorgt für klarere Stimmen. Derzeit werden Telefonate noch über das GSM-Netz (2G) oder über das LTE-Netz (4G/VoLTE) abgewickelt, auch wenn das Smartphone mit dem 5G-Netz verbunden ist.

Handytarife und Flat mit 5G werden dann dank Vo5G Technik aufgerüstet und können dann auch Anrufe entgegen nehmen und selbst führen, wenn nur das 5G Netz zur Verfügung steht. Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, welche Modelle diese neue Technik im Vodafone Netz auch unterstützen werden. Klar ist, dass man immer ein 5G Smartphone braucht, wenn man VoNR nutzen möchte, aber nach wie vor sind nicht alle Geräte für dieses Technik-Update bereit und teilweise werden wohl auch die Anbieter noch Updates nachliefern müssen, wenn aktuell Geräte Vo5G nutzen können sollen.

Generell werden Gespräche per 5G aber genau so abgerechnet wie normale Telefonate. Die 5G Tarife im Vodafone Netz haben alle in der Regel eine Allnet Flat mit dabei, so dass diese Gespräche kostenfrei sind, auch wenn Vo5G genutzt wird.

