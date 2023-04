Vodafone Aktion: 20 Prozent Rabatt, doppeltes Datenvolumen und Kombi-Vorteile – Vodafone bietet derzeit eine ganze Reihe von Sopnderaktionen an, die sich teilweise auch mitteinander kombinieren lassen und damit kann man die Mobilfunk-Tarife des Unternehmens deutlich billiger bekommen und teilweise auch mit mehr Datenvolumen ausstatten. Wer derzeit also nach einem Vodafone-Tarif sucht, sollte daauf achten, auch wirklich alle Sonderaktionen mitzunehmen:

Wer den Aktionscode YEAH bei der Bestellung eingibt (wird derzeit automatisch angewendet), bekommt einen Rabatt von 20% auf die monatliche Grundgebühr. Im billigsten Fall zahlt man so nur noch 23.99 Euro monatlich für die kleinste GigaMobil Flat von Vodafone. Doppeltes Datenvolumen in einigen Tarifen: Die GigaMobil S und M Tarife haben derzeit ein doppeltes Datenvolumen spendiert bekommen. Dieses Datenvolumen ist unabhängig vom Rabattcode und wird auch automatisch eingebucht. Man muss als Verbraucher an der Stelle also nichts weiter machen.

Weitere 10 Euro Reduzierung auf den Monatspreis, wenn man bereits einen Internet- oder Festnetz Anschluss von Vodafone nutzt. Das gilt aber nur so lange, wie man den Vodafone Festnetz Tarif auch nutzt.

Die Preise und das Datenvolumen zu den einzelnen GigaMobil Flat sehen dabei derzeit wie folgt aus:

GigaMobil XS 5 GB für 23,99 €

GigaMobil S 24 GB statt 12 GB für 31,99 €

für 31,99 € GigaMobil M 50 GB statt 25 GB für 39,99 €

für 39,99 € GigaMobil XL unlimitiertes Datenvolumen für 63,99 €

ZUM DEAL*

Der Deal gilt auch für junge Nutzer (unter 29 Jahren), die mit dem gleichen Aktionscode einen deutlichen Rabatt auf die Vodafone Young Tarife bekommen können. Das doppelte Datenvolumen gibt es auch hier für einige Handytarife:

GigaMobil Young S 15 GB für 19,99 €

GigaMobil Young M 60 GB statt 30 GB für 23,99 €

für 23,99 € GigaMobil Young L 100 GB statt 50 GB für 30,39 €

für 30,39 € GigaMobil XL unlimitiertes Datenvolumen für 55,99 €



Daneben bietet Vodafone aktuell die Tarife natürlich auch mit Handys an. Wer also ein passendes Smartphones braucht, kann dieses auch direkt mit zum Tarif dazu buchen. Beispielsweise gibt es das neue Samsung Galaxy A54 mit einem Vodafone Tarife derzeit für unter 20 Euro im Monat.

Samsung Galaxy A54 5G (128 GB)für 1 € Zuzahlung + Red+ Basic mit 5 GB für 20 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 480 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 1 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 481 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 20,04 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 417,99 € idealo-Preis für’s Smartphone) => 2,63 € monatlich

(eingerechnet 417,99 € idealo-Preis für’s Smartphone) ZUM DEAL*

Alle Tarife in der Aktion sind auch für die RED+ Zusatzkarte qualitfiziert. Man kann also auch weitere Tarife mit deutlichem Rabatt zu den Angeboten buchen (beispielsweise für die Kinder).

20 Prozent Rabatt auch auf unbegrenztes Datenvolumen

Vodafone bietet sowohl für junge Kunde als auch für normale Nutzer unter dem Namen GigaMobil XL an. Damit kann man Surfen, so viel man möchte. Das doppelte Datenvolumen ist bei diesen Angeboten natürlich nicht aktiv, weil es ohnehin kein Datenlimit gibt, sondern unbegrenztes Datenvolumen ohne Einschränkungen. Die 20 Prozent Rabatt pro Monat gibt es aber auch für die GigaMobil XL Tarife. Man zahlt derzeit also ein Fünftel weniger im Monat, wenn man sich für unbegrenztes Datenvolumen bei Vodafone entscheidet.

Der Kombi-Vorteil gibt es dazu auch für diese Tarife. Wer also neben dem XL-Tarif auch einen Festnetz-Anschluss bei Vodafone hat, zahlt aktuell nochmal 10 Euro weniger. Der monatliche Preis von 63,99 Euro (inklusive 20% Rabatt) sinkt so auf 53,99 Euro und damit ist die unbegrenzte Flatrate bei Vodafone wirklich billig.

5G bei den Vodafone GigaMobil Tarife

Vodafone bietet derzeit alle GigaMobil Tarife mit 5G an. Wer die oben genannten Aktionen nutzt, bekommt damit auch kostenlos Zugriff auf das gut ausgebaute Vodafone 5G Netz. Es kann sich daher lohnen, auch direkt über ein 5G Smartphone nachzudenken (falls noch nicht vorhanden). Ab dem Sommer soll es bei Vodafone dazu auch Vo5G geben und mittlerweile wird auch Carrier Aggregation für noch höhere Geschwindigkeiten angeboten. Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Datenraten in Mobilfunk-Netzen lassen sich vor allem durch mehr Bandbreite im Frequenzband erhöhen. Doch diese ist begrenzt und verteilt sich auf mehrere unterschiedliche Frequenzbänder. Für den Tempozuwachs bündelt Vodafone deshalb die verfügbaren Frequenzen. Eine Technik, die sich ,5G Carrier Aggregation‘ nennt und einzelne Blöcke aus mehreren Bändern miteinander verwebt. Dadurch entsteht in Summe ein größerer virtueller Frequenzblock, der für mehr Kapazität und höhere Datenraten sorgt. Im 5G-Netz hat Vodafone bislang ausschließlich die Frequenzen 3,5 Gigahertz und 1,8 Gigahertz kombiniert. Durch das neue Technik-Upgrade wird nun auch das Band um 700 MHz berücksichtigt, das für die Flächenversorgung am besten geeignet ist.­ Die neue Beschleunigungstechnologie ist im Vodafone-Netz bereits an mehr als 500 Standorten verfügbar und wird nun nach und nach ausgeweitet. Zu den ersten Smartphones, welche die Beschleunigungstechnologie mit drei Bändern im Vodafone-Netz unterstützen, gehören die Samsung-Modelle S23, S23+, S23 Ultra und das Xiaomi 13.

Unabhängig davon kann es natürlich nicht schaden zu prüfen, ob man bereits im 5G Ausbaugebiet von Vodafone wohnt und daher von dieser Technik auch profitieren kann. Vodafone bietet dazu die kostenlose Netzausbaukarte an.

5G Netz Ausbau alle Anbieter 2023 – @ inside-sim.de

