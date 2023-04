iPhone 14 (max, pro und pro max) werden heiß und überhitzen – so reagiert man richtig – Das iPhone 14 hat wieder richtig viel Power an Bord und das betrifft sowohl den Akku als auch den Prozessor. Daher kann es passieren, dass die Modelle warm werden, wenn man sie länger intensiv nutzt. Allerdings kommt es auch vor, dass die iPhone 14 und iPhone 14 pro auch ohne Nutzung warm werden und bleiben. Das kann ein Problem sein.

So schreibt ein Nutzer im Macrumors Forum zu diesen Problemen:

Ich bin froh, dass ich endlich andere mit diesem Problem sehe. Es macht mich wahnsinnig, seit ich gestern das Telefon bekommen habe und alle sagen immer, es sind die ersten paar Tage, also ist das normal, aber ich weiß, dass das nicht normal ist. Es wird warm, nachdem Sie eine SMS gesendet, eine Minute lang im Internet gesurft usw. Ich habe dies in der Vergangenheit noch nie mit anderen iPhones erlebt.

Und auch auf Reddit gibt es Nutzer mit dieseem Problem:

Mein iPhone 14 Pro läuft sehr heiß, seit ich es gestern bekommen habe. Mein iPhone 12 Pro unter iOS 16 hatte keine derartigen Probleme. Hat jemand anderes diese Erfahrung gemacht? Irgendwelche Lösungen?

Generell ist es dabei bei neuen iPhone 14 nicht ungewöhnlich, wenn diese am Anfang etwas heißer werden, weil nach der Einrichtung noch viele Prozesse ausgeführt werden, bis die Modelle komplett eingerichtet sind. Es gibt aber auch Nutzer, die berichten bei älteren Modellen von einer Erhitzung.

Dass das Smartphone überhaupt warm wird, ist ziemlich logisch. Schließlich handelt es sich bei Smartphones um kleine Hochleistungsrechner. Als Faustregel gilt: Die jeweils aktuelle Smartphone-Generation ist in etwa so leistungsstark, wie die vorangegangene Generation stationärer PCs! Das entspricht einem Zeitraum von etwa 3 Jahren.Die Wärmeentwicklung von Halbleitern (wie deinem Smartphone) steigt mit wachsender Leistung. In der Realität merkt man das ziemlich schnell daran, dass das Smartphone beim Zocken oder Videos schauen besonders heiß wird. Das ist ganz normal und liegt einfach nur daran, dass die Prozessoren auf Hochtouren laufen. Das Gleiche gilt beim Laden des Akkus. Auch hier gehört eine gewisse Wärmeentwicklung einfach dazu. Das heißt, man sollte sich keine Sorgen machen, wenn es ab und zu mal etwas wärmer wird.

Das Smartphone wird selbst im Ruhezustand zu heiß?

Selbst wenn man das Smartphone nicht aktiv nutzt, kann es zu heiß werden. Das ist zwar ungewöhnlich, muss aber nicht unbedingt Grund zur Sorge sein. Zunächst einmal bedeutet ein heißes Smartphone, dass es arbeitet. Das kann an rechenintensiven Apps (im Hintergrund) oder an der ständigen Netzsuche liegen. Ein Defekt des Gerätes ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Die Ursachen und was man dagegen tun kann kurz zusammengefasst

Ursachen:

zu starke Sonneneinstrahlung auf das Smartphone

Aufwendige Apps im Hintergrund laufen

Ständige Netzsuche als Hitzequelle: LTE, Bluetooth, WLAN und GPS

Lösungen:

lass das Smartphone langsam in einem schattigen Raum herunterkühlen. Optional kannst du die Schutzhülle entfernen. Noch schneller geht es, wenn man das Smartphone dabei ausschaltet.

vermeide direkte Sonneneinstrahlung und die Lagerung an heißen Orten (z.B. im Auto).

deaktiviere Verbindungen, die du im Moment nicht nutzt (z.B. WLAN, GPS oder Bluetooth).

überprüfe die Ressourcen-Nutzung von Apps im Hintergrund. Als Hilfe stehen verschiedene Apps, wie Cooler Master bereit.

halte dein Betriebssystem und deine Apps stets aktuell, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

verzichte auf billige Netzkabel und Netzteile.

Video: iPhone 14 zerlegt – mit neuer Graphit Kühlung

