Jedes 2. refurbished Smartphone kommt von Apple – Der Markt mit gebrauchten Smartphones ist derzeit im Aufschwung, denn es gibt viele interessante Modelle auf dem Markt und die Hersteller haben die Update-Zyklen ausgeweitet, so dass auch ältere Geräte weiter sicher sind. 2022 konnte der Markt für redfurbished Geräte weltweit daher nach den Zahlen von Counterpoint um etwa 5 Prozent wachsen – der normale Smartphone Markt brach dagegen deutlich ein. Dder große Gewinner dabei ist Apple. Das Unternehmen kann den Umsatz in diesem Segment 2022 um 16 Prozent steiger und kommt auf einen Marktanteil von 49 PRozent. Jedes zweite gehandelte Smartphones im Gebrauchtmarkt ist also ein iPhone.

Bei Counterpoint schreibt man dazu:

In Bezug auf die Marken wuchs das globale Volumen von Apple im Jahr 2022 um 16 % im Jahresvergleich und erhöhte seinen Sekundärmarktanteil auf über 49 %. Apple ist weltweit die am schnellsten wachsende Marke im Gebraucht- und Generalüberholungssektor. Diese Sekundärmarktnachfrage wirkt sich in vielen Märkten auf neue iPhone-Verkäufe und Serviceeinnahmen aus. Apple trägt wesentlich zum steigenden Anteil generalüberholter Geräte im Vergleich zu den neuen Smartphone-Lieferungen in den Hauptmärkten bei. Die Angebotskrise macht sich vor allem bei iPhones in generalüberholten Märkten bemerkbar. Der Anteil von Samsung ging von 28 % im Jahr 2021 auf 26 % im Jahr 2022 zurück. Auf dem Sekundärmarkt gab es im Jahr 2022 eine kleine prozentuale Verschiebung der Android-Kunden zu iOS, was sich auf die Verkäufe von Samsung Refurbished auswirkte. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch 2023 fortsetzen.

Für dieses Jahr kann man wohl weiter von einem Wachstum beim Handel mit gebrauchten Smartphones ausgehen. Viele Verbraucher wollen kein Geld für die immer teurer werdenden Topmodelle ausgeben und setzen daher eher auf günstigere Modelle aus zweiter Hand.

