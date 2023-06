Xiaomi Mi Konto beim Handy abmelden – so geht es richtig – Xiaomi bietet Nutzern die Möglichkeit, sich bei den Modellen auch direkt mit einem Xiaomi Konto anzumelden. Diese Mi Accounts können kostenlose bei Xiaomi erstellt werden und bieten dann weitere Funktionen und einige Sicherheitseinstellungen mehr. Daher nutzen viele Verbraucher gerne diese Möglichkeit, das eigene Handy mit dem eigenen Mi Account zu verbinden.

Das Problem: wenn das Gerät weiter gegeben wird, lässt sich die Mi Verbindung nicht einfach so lösen. Selbst ein Werksreset hilft dabei nicht weiter. Das Mi Konto bleibt auch nach einem Werks-Reset bestehen und man muss sich mit den korrekten Daten anmelden um Zugriff auf die Geräte zu bekommen. Man kennt dies auch von Android und der Factory-Reset Sperre.

Xiaomi schreibt selbst dazu:

Um die Sicherheit der Benutzerinformationen zu gewährleisten, müssen Sie nach dem Zurücksetzen des Telefons das Passwort des vorher angemeldeten Xiaomi-Kontos bestätigen, um das Telefon zu entsperren. Wenn Sie Ihr Kontopasswort vergessen haben, können Sie sich auf der offiziellen Website von Xiaomi (id.mi.com) auf der Anmeldeoption des Kontos auf “Passwort vergessen” klicken, um das Passwort zurückzusetzen.

Wer also das Smartphones weitergeben oder verkaufen möchte, sollte davor den Mi-Account selbst löschen und vom Gerät entfernen, denn sonst hat der neue Besitzer nur Probleme damit. Das geht auch relativ einfach. Man geht in den Einstellungen in dne Bereich Konten, wählt dort das Xiaomi Konto (teilweise auch Mi Account genannt) an und geht dann dort im Menü auf abmelden. Dies muss man noch zweimal bestätigen und dann wird der Xiaomi Account vom Gerät gelöscht.

Mi Konto abmelden

Ist der Account erfolgreich vom Gerät gelöscht, kann man problemlos mit einem Werksreset alle weitere Daten vom Gerät löschen. Es gibt danach keine Passwortabfrage mehr und ein neuer Besitzer kann die Modelle ohne Probleme neu aufsetzen und die eigenen Daten aufspielen (inklusive eigenem Xiaomi Account).

Video Xiaomi Konto hinzufügen

