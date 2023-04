WhatsApp: bis zu 4 Geräte gleichzeitig nutzen – WhatsApp hat ein neues Update angekündigt, dass es möglich machen soll, einen WhatsApp Account auf bis zu 4 Geräte zu nutzen. Man kann also den eigenen WhatsApp Account zukünftig neben dem Handy auch auf einem Tablet oder einem weiteren Gerät nutzen, ohne immer eine neue Anmeldung durchführen zu müssen. Die Geräte synchronisieren sich dabei alle selbst, so dass man auf allen verknüpften Devices immer den aktuellen Stand der Nachrichten hat.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Jetzt kannst du dein Telefon als eines von bis zu vier zusätzlichen Geräten verknüpfen, genau wie bei der Verknüpfung mit WhatsApp in Webbrowsern, auf Tablets und Desktop-Geräten – eine Funktion, die von den Benutzer*innen vielfach gewünscht wurde. Jedes verknüpfte Telefon verbindet sich unabhängig mit WhatsApp. Dabei wird sichergestellt, dass deine persönlichen Nachrichten, Medien und Anrufe Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Wenn dein primäres Gerät über einen längeren Zeitraum inaktiv ist, melden wir dich automatisch von allen begleitenden Geräten ab. Das Messaging wird noch einfacher, indem du Telefone als begleitende Geräte verknüpfst. Du kannst jetzt zwischen den Telefonen wechseln, ohne dass du dich abmelden musst, und deine Chats nahtlos dort fortsetzen, wo du aufgehört hast. Wenn du WhatsApp als Kleinunternehmer*in nutzt, können deine Mitarbeitenden jetzt direkt von ihren Telefonen aus über dasselbe WhatsApp Business-Konto auf Nachrichten von Kund*innen antworten.

Nach Angaben von WhatsApp wird das neue Update auch in Deutschland eingeführt und der Rollout läuft international auch bereits. Einen konkreten Termin, wann die neue Version auch für deutsche Nutzer verfügbar sein wird, gibt es aber bisher noch nicht. Das Unternehmen spricht hier von “den kommenden Wochen”. Es kann also nicht schaden, ab und an zu prüfen, ob bereits eine neue WhatsApp Version als Update bereit steht.

