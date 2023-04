Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra: Was tun bei Überhitzung und Erwärmung? – Die Samsung Galaxy S22 hatten recht große Probleme mit der Abwärme, weil der verbaute Prozessor viel Hitze produziert hat und dies immer wieder zu Probleme führte. Beim Galaxy S23 von Samsung kommt ein weiterentwickelter Prozessor von Qualcomm zum Einsatz, der zwar auch Abwärme produziert (wie jeder Chipsatz) aber deutlich weniger Hitze von sich gibt als der Vorgänger. Daher sollten die Probleme beim Galaxy S22 beim Nachfolger nicht mehr auftreten, aber dennoch kann es natürlich sein, dass die Modelle der Galaxy S23 Serie warm werden und sich sogar überhitzen. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was dahinter steckt und wie man am besten damit umgeht.

HINWEIS Android hat eine Sicherheitsperre verbaut, die bei zu viel Hitze die Smartphones abschaltet. Auf diese Weise schützen sich die Geräte selbst gegen Beschädigungen durch Überhitzung. Im Zweifel schaltet sich das Galaxy S23 also ab, bevor Bauteile kaputt gehen.

Warum erhitzen sich Smartphones überhaupt?

Dass das Smartphone überhaupt warm wird, ist ziemlich logisch. Schließlich handelt es sich bei Smartphones um kleine Hochleistungsrechner. Als Faustregel gilt: Die jeweils aktuelle Smartphone-Generation ist in etwa so leistungsstark, wie die vorangegangene Generation stationärer PCs! Das entspricht einem Zeitraum von etwa 3 Jahren.Die Wärmeentwicklung von Halbleitern (wie deinem Smartphone) steigt mit wachsender Leistung. In der Realität merkt man das ziemlich schnell daran, dass das Smartphone beim Zocken oder Videos schauen besonders heiß wird. Das ist ganz normal und liegt einfach nur daran, dass die Prozessoren auf Hochtouren laufen. Das Gleiche gilt beim Laden des Akkus. Auch hier gehört eine gewisse Wärmeentwicklung einfach dazu. Samsung schreibt selbst zu möglichen Gründen:

• Bei der Ersteinrichtung nach dem Kauf oder beim Wiederherstellen von Daten

• Intensive Kameranutzung

• Apps verwenden, die mehr Strom benötigen oder Apps über einen längeren Zeitraum verwenden

• Beim Multitasking (oder beim Ausführen vieler Apps im Hintergrund)

• Extremer Hitze ausgesetzt

• Blockierte Belüftung

• Schlechte Signalstärke

• Aufladen des Akkus mit einem beschädigten USB-Kabel

• Die Mehrzweckbuchse des Geräts ist beschädigt oder Fremdkörpern wie Flüssigkeiten, Staub, Metallpulver und Bleistift ausgesetzt.

Das heißt, man sollte sich keine Sorgen machen, wenn es ab und zu mal etwas wärmer wird, es sei denn, die Überhitzung ist zu stark oder auch dann vorhanden, wenn man die Modelle gar nicht nutzt.

Das Smartphone wird selbst im Ruhezustand zu heiß?

Selbst wenn man das Smartphone nicht aktiv nutzt, kann es zu heiß werden. Das ist zwar ungewöhnlich, muss aber nicht unbedingt Grund zur Sorge sein. Zunächst einmal bedeutet ein heißes Smartphone, dass es arbeitet. Das kann an rechenintensiven Apps (im Hintergrund) oder an der ständigen Netzsuche liegen. Ein Defekt des Gerätes ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 ultra: Was tun bei Überhitzung und Erwärmung?

Ursachen:

zu starke Sonneneinstrahlung auf das Smartphone

Aufwendige Apps im Hintergrund laufen

Ständige Netzsuche als Hitzequelle: 5G, LTE, Bluetooth, WLAN und GPS

Lösungen:

lass das Smartphone langsam in einem schattigen Raum herunterkühlen. Optional kannst du die Schutzhülle entfernen. Noch schneller geht es, wenn man das Smartphone dabei ausschaltet.

vermeide direkte Sonneneinstrahlung und die Lagerung an heißen Orten (z.B. im Auto).

deaktiviere Verbindungen, die du im Moment nicht nutzt (z.B. WLAN, GPS oder Bluetooth).

überprüfe die Ressourcen-Nutzung von Apps im Hintergrund. Als Hilfe stehen verschiedene Apps, wie Cooler Master bereit.

halte dein Betriebssystem und deine Apps stets aktuell, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

verzichte auf billige Netzkabel und Netzteile.

Sollte das Smartphone beim Aufladen überhitzen, gibt Samsung selbst folgende Hinweise:

Trenne das Ladegerät vom Gerät und schließe alle aktiven Apps. Warte, bis sich das Gerät abkühlt und setze den Ladevorgang anschließend fort.

Sollte der untere Teil des Geräts überhitzen, könnte dies daran liegen, dass das verbundene

USB-Kabel beschädigt ist. Ersetze das beschädigte USB-Kabel durch ein neues von Samsung zugelassenes USB-Kabel. Platziere bei Verwendung einer induktiven Ladestation keine Fremdkörper wie metallische

Gegenstände, Magneten oder Karten mit Magnetstreifen zwischen dem Gerät und der Ladestation

Für Probleme mit starker Erwämung im Gebrauch und bei der Nutzung schreibt das Unternehmen zu möglichen Lösungen:

Stelle sicher, dass immer die neueste Software auf dem Gerät verwendet wird.

Konflikte zwischen aktiven Apps führen möglicherweise zum Überhitzen des Geräts. Starte das Gerät neu.

Deaktiviere WLAN, GPS und Bluetooth, sofern du die Funktionen nicht verwendest.

Schließe nicht genutzte Apps, die zu einem höheren Akkuverbrauch führen oder die im Hintergrund ausgeführt werden.

Lösche nicht benötigte Dateien oder Apps.

Verringere die Bildschirmhelligkeit.

Sollte sich das Gerät überhitzen oder längere Zeit heiß sein, solltest du es eine Zeit lang nicht

verwenden. Erhitzt sich das Gerät weiterhin stark, wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

