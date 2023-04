Samsung: Scharnierprobleme wieder aufgetaucht – Samsung ist nicht gut in dieses Jahr gestartet. Die Quartalszahlen sind schlecht ausgefallen und nun scheint es ausgerechnet bei den faltbaren Topmodellen ein weiteres Problem zu geben: die Scharniere lassen bei einigen Modelle keine vollständige Öffnung zu. Statt 180 Grad schaffen die Smartphones dann nur noch geringere Öffnungswinkel, was natürlich für die Nutzung ein Problem darstellt. Die Beschwerden von Kunden über dieses Problem sind aber so deutlich, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handeln kann und es scheint auch mehrere Generationen der Z Flip und Z Fold Smartphones zu betreffen. Es hat daher den Anschein, als handele es sich um ein grundsätzliches Problem beim Scharnier.

Bei BusinessKorea schreibt man dazu:

Ein Scharnierproblem bei der faltbaren Premium-Galaxy-Z-Telefonserie von Samsung Electronics ist wieder aufgetaucht. Aufgrund der Natur eines faltbaren Telefons sollte es sich vollständig auf 180 Grad entfalten, aber manchmal tut es das nicht. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, tritt ein Phänomen auf, bei dem schwarze Linien im gefalteten Bereich in der Mitte des Bildschirms des faltbaren Telefons erscheinen. Tatsächlich haben sich Benutzer auf der Website der Samsung Electronics Members Community über dieses Scharnierproblem bei Galaxy Fold 4s, Galaxy Z Flips und Galaxy Fold 2s beschwert. Alle Beschwerden sind die gleichen, dass sich die faltbaren Samsung-Handys nicht vollständig entfalten. Das Hauptproblem besteht darin, dass Samsung Electronics die Verbraucher nicht ordnungsgemäß über dieses Problem informiert. Es wurde nur bestätigt, dass Verbraucher, die mit den fraglichen faltbaren Telefonen Servicezentren aufsuchen, kostenlose Reparaturen erhalten, nachdem sie bestätigt haben, dass das Telefon keinen äußeren Erschütterungen ausgesetzt war.

Auch im deutschen Samsung Forum gibt es Hinweise auf solche Probleme, so dass auch deutsche Nutzer davon betroffen sind, dass sich die Modelle nicht mehr richtig öffnen. Einen offiziellen Hinweis dazu gibt es aber bisher noch nicht und auch dies wird deutlich kritisiert: Samsung scheint mit solchen Fehlern nach wie vor eher intransparent umzugehen.

Weitere Links rund um Galaxy Z Fold4 und Flip4

Weitere Artikel rund um Samsung