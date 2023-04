Samsung: Gewinn kaum noch vorhanden – Samsung hat die finalen Quartalszahlen für die ersten 3 Monate in 2023 vorgelegt und wie angekündigt gibt es deutliche Probleme. Der Umsatz ist über alle Sparten um insgesamt 10 Prozent gesunken und der Gewinn liegt nur noch bei 0,64 Billionen KW, Samsung knabbert also an der schwarzen Null.

Samsung schreibt selbst zu den aktuellen Zahlen:

Das Unternehmen verzeichnete einen konsolidierten Umsatz von 63,75 Billionen KRW, ein Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorquartal, da sich die Verbraucherausgaben angesichts des unsicheren globalen makroökonomischen Umfelds insgesamt verlangsamten. Der Betriebsgewinn betrug 0,64 Billionen KRW, da der Geschäftsbereich DS (Device Solutions) mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert war, während der Gewinn im Geschäftsbereich DX (Device eXperience) stieg.

Die Geschäftsbereiche Smartphones und Networks erzielten im ersten Quartal einen konsolidierten Umsatz von 31,82 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 3,94 Billionen KRW. Das liegt in etwa auf dem Level des Vorjahres und damit kann das Unternehmen durchaus zufrieden sein. Vor allem die Sales im Premium Bereich (beim Samsung Galaxy S23) scheinen hier viele Umsätze gebracht zu haben, während vor allem die günstigeren Modelle mit rückläufigen Verkaufszahlen zu kämpfen hatten.

Im Laufe des Jahres sollen sich aber generell die Verkaufszahlen bessern. Samsung geht davon aus, dass sich die Nachfrage langsam wieder erholt und damit auch die Zahlen besser werden. Samsung setzt hier vor allem auf die neuen Samsung Galaxy A54 und A43, die im Bereich der Mittelklasse Umsatz generieren sollen. Bleibt abzuwarten, ob das reicht, um in diesem Bereich generell wieder ein Wachstum zu generieren und natürlich auch, wie sich die anderem Business Bereiche von Samsung entwickeln werden.

