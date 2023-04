Überraschung: HTC plant ein neues Smartphone – HTC hat sind in den letzten Jahren mit eigenen Smartphones sehr zurück gehalten und nach einigen Versuchen (beispielsweise das HTC Exodus) die Produktion ganz eingestellt und sich in erster Linie auf die VR-Produkte konzentriert. Nun scheint man wieder ein neues Smartphone veröffentlichen zu wollen und es gibt auch bereits die ersten Einträge in den Datenbanken und bei den Zertifizierungsstellen. Das Unternehmen ist also schon vergleichsweise weit bei der Vorbereitung für einen Marktstart. Einen Namen dazu gibt es aber bisher noch nicht, die Einträge bei den Datenbanken verraten nur die Modellnummern

Die technischen Daten sind bisher noch eher vage. Die Experten gehen von folgenden Details aus:

2QC9200, 2QC9100, and 2QCB100

Snapdragon 778, 778G, 7 Gen 1

Bluetooth version 5.2

WiFi 6E

Fastconnect 6700 modem

Man kann wohl auch davon ausgehen, dass das neue Handy einen deutliche Verbindung zu den HTC Vive Produkten haben wird und wohl zumindest einen Zugang zum eigenen VR Ökosystem von HTC mitbringt. Das würde zur aktuellen Unternehmensausrichtung von HTC passen, ein reines neues Smartphone ohne weiteren Hintergrund dagegen eher nicht. Was genau dabei geplant ist, scheint bisher noch nicht klar, aber wahrscheinlich wird es in den kommenden Wochen weitere Leaks mit mehr Details geben.