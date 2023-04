Nothing Phone nimmt am Android 14 Beta Programm teil – Android 14 wird gerade entwickelt und soll im Herbst 2023 zur Verfügung stehen. Im Zuge dieser Entwicklung wird es auch wieder ein Beta-Programm geben, an dem ausgewählte Smartphones teilnehmen und das Nothing Phone 1 ist in diesem Jahr einer der Modelle, die eine Android 14 Beta bekommen. Man wird also recht zeitnah bereits Android 14 auf den Modellen testen können. Allerdings ist diese Version nicht für den produktiven Einsatz gedacht, sondern ist wirklich nur eine Testversion, die noch viele Fehler enthalten kann. Daher sollte man am Beta-Programm nur teilnehmen, wenn man etwas Erfahrung mit der Technik hat und ein Backup ist natürlich auch immer sehr sinnvoll.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Nothing verkündet stolz, einer der ersten Google Android Partner zu sein, der einen Beta Zugang zu Android 14 anbieten darf. Das Nothing-Produktteam wird einen frühzeitigen Zugang zum neuen Android 14 Beta-1-Upgrade erhalten, um eine reibungslose Integration in das Nothing-Betriebssystem zu gewährleisten und ein optimiertes Benutzererlebnis zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit Android ist eine Bestätigung für das Bestreben von Nothing, seinen Nutzern und der Community die neueste Technologie anbieten zu können. Google war ein frühzeitiger Supporter von Nothing und beide Teams arbeiten intensiv zusammen, um das Feedback umzusetzen und das bestmögliche Nutzererlebnis zu gewährleisten. Nothing wird zeitnah über den Ablauf der Android 14 Beta-1 informieren.

Wann genau die Beta-Version zur Verfügung stehen wird, hat das Unternehmen bisher noch nicht mitgeteilt.

Das Nothing Phone wird damit auch recht sicher Android 14 bekommen, wenn die finale Version bereit stehen. Spannend wird werden, wie schnell man die neue Android Version auf den eigenen Geräten umsetzt und ob man hier den anderen Herstellern ebenfalls Konkurrenz machen will.

Weitere Artikel rund um Android

Neue Artikel rund um Android