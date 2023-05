Unbekannte Anrufe blockieren – so sorgt man für Ruhe vor Spam – In den letzten Jahren hat die Zahl der betrügerischen Anrufe auf Handy- und Festnetz-Nummern deutlich zugenommen. Von Ping. Anrufen über automatische Calls bis hin zu Verkäufern, angeblichen Microsoft-Mitarbeitern und Erpressern am Telefon ist alles dabei. Viele Nutzer wollen sich daher gehen diesen Spam und Missbrauch schützen und suchen nach Möglichkeiten Betrugsversuche im besten Fall direkt zu unterbinden.

Die gute Nachricht: die Hersteller haben mittlerweile reagiert und sowohl bei Android als auch bei Apple Schutzfunktionen eingebaut, mit denen man Anrufe auch filtern kann. Auch externe Apps können diese Funktion leisten. Man kann sich also als Verbraucher durchaus gegen Spammer und Betrugsversuche am Handy und zu Hause wehren. Wie das geht und welche Möglichkeiten es derzeit gibt, unbekannte Anrufe zu unterbinden, haben wir hier zusammengestellt.

HINWEIS Die Rufnummern stammen meistens auf Hacks von großen Webseiten und Netzwerken und werden danach als Datensätze im Netz verkauft. Daher haben die Spammer dann die Rufnummern, die angerufen werden. Ob die eigenen Nummer dazugehört, kann man aber durchaus prüfen: Wurde meine Rufnummer geleakt?

Android – Ping Anrufe und Werbeanrufe blockieren

Android bietet eine Spamschutzfunktion bereits von Haus aus an. Das Unternehmen schreibt selbst zur Aktivierung:

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Telefon App Tippen Sie auf „Weitere Optionen“ => Einstellungen Spam und Anruf-Filter. Aktivieren oder deaktivieren Sie Anrufer- und Spam-ID anzeigen. Optional: Wenn Sie Spamanrufe auf Ihrem Smartphone blockieren möchten, aktivieren Sie die Option Anrufe bei Verdacht auf Spam herausfiltern. Sie erhalten dann keine Benachrichtigungen mehr zu verpassten Anrufen oder Mailboxnachrichten. In Ihrem Anrufverlauf werden jedoch weiterhin alle gefilterten Anrufe angezeigt und Sie können alle erhaltenen Mailboxnachrichten prüfen.

Mit einer separaten App werden aber auch andere Spammer erfasst, daher ist das meist der bessere Weg.

iPhone – Ping Anrufe und Werbeanrufe blockieren

Beim iPhone kann man Spam Blocker in alle iOS Versionen installieren, muss sie aber noch freischalten und zuordnen. Das kann man in den Einstellungen vornehmen.

Apple schreibt selbst dazu:

Öffne den App Store, und lade eine der Apps, die Spam-Anrufe erkennen und sperren kann. Du kannst auch mehrere Apps, die diese Funktion bieten, von unterschiedlichen App-Entwicklern laden und installieren. Wähle “Einstellungen” > “Telefon”. Tippe auf “Anrufe blockieren und identifizieren”. Aktiviere oder deaktiviere die App unter “Diese Apps dürfen Anrufe blockieren und Anrufer-IDs bereitstellen”. Hier kannst du auch die Priorität der Apps festlegen, indem du sie entsprechend anordnest. Tippe hierzu einfach auf “Bearbeiten”, und ziehe die Apps dann an die gewünschte Position.

Danach fragt die App die Anrufe App und bewertet sie.

Hiya App – kostenlos Spam blockieren

In den App Stores gibt es kostenlos eine App, mit der man solche Anrufe kontrollieren kann. Die App vergleicht die Rufnummern mit einer Datenbank aus bekannten Spammern und weist dann auf Werbung, Spam oder anderes hin. Die App ist dabei sowohl für den Play Store von Google als auch für den Apple App Store kostenfrei und einfach zu installieren. Das Unternehmen schreibt selbst zu den Funktionen:

• Anrufblocker: Blockiert automatisch betrügerische Anrufe. Stoppen Sie Anrufe von vorgetäuschte Nummern aus dem Ortsnetz. Dies sind höchstwahrscheinlich Betrugsversuche. Upgraden Sie auf Premium für fortschrittlichsten Anrufschutz. • Anrufer-ID: Erhalten Sie Namen zu unbekannten Anrufern. Egal, ob es sich um einen Anruf von einem Geschäftspartner, Freund oder potenziellen Spammer handelt, zeigt Ihnen unsere globale Anrufernamen-Datenbank Informationen in Echtzeit darüber an, wer Sie anruft. • Sicherheit: Automatische Mitteilungen warnen Sie, wenn es sich bei einem eingehenden Anruf um Spam, Betrug, Telemarketer, Inkassounternehmen oder Spyware handelt. Sie können auch selbst Maßnahmen gegen Spammer ergreifen, indem Sie diese der Hiya-Community melden. • Umgekehrte Rufnummernsuche: Überprüfen Sie die Telefonnummer eines Anrufs von einem nicht gespeicherten Kontakt, um den wahren Namen des Anrufers zu ermitteln und festzustellen, ob es sich eventuell um einen automatischen Werbeanruf handelt.

Samsung Smart Call

Samsung bietet auf den neueren Modelle noch eine weitere Möglichkeit, Spam zu blockieren. In der Grundinstallation ist dabei direkt die Smart Call App vorhanden und aktiv, die genau diese Funktion übernimmt. Falls nicht kann man sie auch direkt über den Galaxy Store kostenos installieren und dann eingehende Verbindungen überwachen lassen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Jetzt brauchen Sie nicht mehr auf Ihr Telefon zu starren und hin und her zu überlegen, ob Sie abnehmen sollen oder nicht. Melden oder blockieren Sie Spam-Anrufe ganz einfach.

Und suchen Sie über die systemeigene Telefon-App direkt mit Ihrem Galaxy nach Telefonnummern von lokalen Geschäften.

Samsung Nutzer haben also in der Regel bereits einen Spamschutz vorinstalliert.

