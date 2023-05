Outdoor-Smartphone Nokia XR21 offiziell im Handel – Nokia setzt beim neuen Nokia XR21 auf besonderen Schutz der Modelle und das nicht nur Outdoor, sondern auch im normalen Einsatz. Auch ein Sturz beim Telefonieren soll den Modellen nichts anhaben können. Dafür gibt es eine IP68/IP69K Schutzklasse, das Display ist mit Corning® Gorilla® Glass Victus® geschützt und sowohl der Rahmen als auch die Rückseite sollen Stürze abfedern können.

Die Modelle sollen dabei folgende Punkte ohne Probleme überstehen:

einen Sturz aus 1,8 m Höhe überleben,

bis zu einer Stunde in 1,5 m Wassertiefe aushalten,

einem Wasserstrahl mit 100 bar Druck und 80 °C standhalten

sowie Temperaturen zwischen -20°C und +55°C,

Bildern bei Nacht dank einer Doppelblitzkamera und fortschrittlichen Funktionen für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen,

können mit nassen Händen und Handschuhen verwendet werden

Das Unternehmen schreibt zum Schutz der Modelle:

Das Nokia XR21 besitzt ein besonders widerstandsfähiges Display und eine stoßfeste Rückabdeckung. Dies nimmt den Menschen die Angst vor einem schwachen Akku oder einem gesprungenen Display. Das Gerät ist nach MIL-STD-810H zertifiziert, was es sturzsicher, staubdicht und wasserdicht macht. Bei internen Tests überlebte das Nokia XR21 einen Fall aus 1,8 m Höhe und wurde bis zu einer Stunde lang in 1,5 m tiefes Wasser getaucht. Dabei wurde es mit dem gleichen Druck wie ein 100-bar-Wasserstrahl (höher als der Berstdruck von Feuerwehrschläuchen in Großbritannien) und einer Wassertemperatur von 80 °C getroffen. Die Langlebigkeit des Nokia XR21 erstreckt sich auch auf die Lebensdauer des Akkus. Er hält zwei Tage zwischen zwei Ladevorgängen durch. Und auch bei ungemütlichem oder extremem Wetter ist das Nokia XR21 der Aufgabe gewachsen. Es kann bei Temperaturen zwischen -20 °C und +55 °C eingesetzt werden – letzteres ist nur ein Grad weniger als die heißeste Lufttemperatur, die auf der Erde im kalifornischen Death Valley gemessen wurde. Und der 6,49-Zoll-Bildschirm kann mit nassen Händen, im Regen oder mit Handschuhen bedient werden. Perfekt, um ein Wochenendfestival, eine ganztägige Wanderung oder Radtour oder einen Familienausflug ohne Ladegerät zu überstehen. Das Nokia XR21 besteht aus einem Druckgussgehäuse aus 100 % recyceltem Aluminium und wird durch ein Gehäuse aus widerstandsfähigen Materialien und ein Display aus Corning® Gorilla® Glass Victus® geschützt, das für die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße entwickelt und zertifiziert wurde.

Beim Thema Software bietet Nokia 3 Jahre lang Android Updates an und bis zu 4 Jahre Sicherheitsudates. Die Smartphones werden also in den kommenden Jahren auf dem neusten Stand gehalten.

Der Preis der neuen Smartphones (aktuell nur in Midnight Black zu bekommen) liegt bei 599 Euro und die Modelle können ab sofort bestellt werden.