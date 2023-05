Motorola Edge 40 offiziell vorgestellt – auch in Deutschland – Motorola verstärkt die obere Mittelklasse und hat mit dem Moto Egde 40 ein neues Smartphones vorgestellt, dass einige Funktionen aus der Oberklasse mitbringt. Das Modell sieht dabei gut aus und bringt hochwertige Technik mit, Spitzenleistungen gibt es aber leider nicht.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Heute erweitert Motorola die Edge-Familie um das Motorola Edge 40, ein Gerät, das wunderschön schlank ist und sich nahtlos in die Hände der Kunden einfügt. Das Motorola Edge 40 verbindet Stil und Leistung und verfügt über ein randloses gebogenes Glasdisplay und eine gebogene Rückseite aus veganem Leder und bietet IP68-Schutz1, ein 50-Megapixel-Kamerasystem mit der größten Blende, die in einem Smartphone erhältlich ist, und blitzschnelle Ladefunktionen, um Energie zu erhalten den Tag in nur 10 Minuten.2,3

Das Motorola Edge 40 ist eines der dünnsten seiner Klasse (7,58 mm) und verfügt über ein randloses, gebogenes Glasdisplay und eine gebogene hintere Einlage, die durch einen präzisionsgeschnittenen, sandgestrahlten Aluminiumrahmen miteinander verbunden sind. Diese Kombination bietet sowohl Schönheit als auch Komfort, da sie sich gut an die Konturen der Hände des Benutzers anpasst und ideal für diejenigen ist, die ein stilvolles Telefon mit leistungsstarken Spezifikationen suchen. Außerdem liegt es dank der weichen, veganen Ledermaterialoption angenehm in der Hand und ist leicht zu greifen. Abgesehen von seinem Aussehen umfasst das Premium-Design IP68-Schutz1 zum Schutz vor einem versehentlichen Eintauchen in Süßwasser1, sodass es bereit ist, Benutzer auf allen Abenteuern des Lebens zu begleiten.