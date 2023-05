Android APN Daten – so hinterlegt man Zugangspunkte und Internet Einstellungen – Für den mobilen Internet-Zugang mit Handys und Smartphones ist es nach wie vor notwendig, das in den Geräten die richtigen Zugangspunkte gesetzt werden. Die gute Nachricht dabei: in den letzten Jahren wurden neue Techniken entwickelt, mit denen die Internet Einstellungen und APN Daten weitgehend automatisch konfiguriert werden. In der Regel müssen Nutzer daher auch bei neuen Tarifen und Sim Karten nichts mehr machen, denn nach dem Einlegen der Handykarte werden die APN Daten automatisch auf die Geräte übertragen und eingerichtet, so dass man an sich direkt los surfen kann ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Als Verbraucher muss man daher nur noch aktiv werden, wenn auch nach dem Einlegen der Sim Karte kein mobiles Internet verfügbar ist und der Netzzugang gar nicht funktionieren sollte. In dem Fall ist es sinnvoll, die APN Daten zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

HINWEIS Die APN Daten sind abhängig vom genutzten Netz und nicht vom Tarif direkt. Es macht also keinen Unterschied, ob man eine normale Allnet Flat eine kostenlose Prepaid Karte oder einen komplett unbegrenzten Handyvertrag nutzt – die APN Daten sind immer die des jeweiligen Netzbetreibers.

Die Zugangspunkte sind unter Android in den Einstellungen gespeichert und müssen bei Dual Sim Geräten für jede Sim hinterlegt sein. Keinen Unterschied macht es dagegen, ob man eine SIM oder eine Plastik Sim Karte nutzt. In beiden Fällen werden die gleichen APN genutzt und auch der Speicherort ist gleich. Die entsprechenden Daten werden unter

Einstellungen => Netzerk & Internet => Simkarten (jeweilige Sim anwählen) => Zugangspunkte/APN

hinterlegt. Je nach Anbieter und genutzter Benutzeroberfläche können die Menüpunkte auch etwas anders heißen.

Liste der APN Einstellungen je Mobilfunkanbieter

Wie die APN Einstellungen beim jeweiligen Mobilfunkanbieter vorzunehmen sind, findet sich in folgender Liste. In vielen Fällen reicht es mittlerweile, den APN Namen einzugeben, wir haben hier aber trotzdem die kompletten Zugangsdaten hinterlegt um auf Nummer Sicher zu gehen. Wer testen will, kann zuerst nur den APN eingeben und die anderen Daten weg lassen. Gibt es dann immer noch Probleme, kann man auch die restlichen Daten hinterlegen. Den kompletten Überblick gibt es in der Daten für APN und Internet Einstellungen.

T-Mobile (gilt auch für Congstar, Simply, Klarmobil, Penny Mobil und ja! mobil)

Profilname: frei wählbar (z.B.: T-Mobile)

Einwahlnummer: *99# oder *99**1*1#

Zugangspunkt (APN): internet.telekom (der ältere APN internet.t-mobile funktioniert auch noch)

Benutzer(-name): t-mobile

Passwort: tm

Primärer DNS-Server: (leer)

Sekundärer DNS-Server: (leer)

Vodafone

Profilname: frei wählbar (z.B.: Vodafone)

Einwahlnummer: *99#

Zugangspunkt (APN) für Vertragskunden: web.vodafone.de

Zugangspunkt (APN) für Prepaid-Kunden: event.vodafone.de (Für WebSessions-Tarife)

Zugangspunkt (APN) für den GigaCube: home.vodafone.de

Benutzer(-name): (leer lassen)

Passwort: (leer lassen)

Primärer DNS-Server: 139.007.030.125

Sekundärer DNS-Server: 139.007.030.126

E-Plus / Base – wird nicht mehr gebraucht, daher die O2 Einstellungen nutzen

O2

Profilname: frei wählbar (z.B.: O2 Internet)

Einwahlnummer: *99# oder *99***1#

Zugangspunkt (APN) für Vertragskunden: internet

Zugangspunkt (APN) für Prepaidkunden: pinternet.interkom.de

Benutzer(-name): (leer lassen)

Passwort: (leer lassen)

Primärer DNS-Server: automatisch oder 193.189.244.197

Sekundärer DNS-Server: automatisch oder 193.189.244.205

Freenet (früher Mobilcom-Debitel)

Profilname: frei wählbar (z.B. mobilcom)

Einwahlnummer: *99#

Zugangspunkt (APN): internet.mobilcom oder surf.mobilcom

Benutzer(-name): (leer lassen)

Passwort: (leer lassen)

Primärer DNS-Server: (leer lassen)

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

Simyo – existiert nicht mehr, die Tarife nutzen jetzt Blau

blau

Profilname: frei wählbar (z.B.: blau internet)

Einwahlnummer: *99# oder *99***1#

Zugangspunkt (APN): internet.eplus.de

Benutzer(-name): blau

Passwort: blau

Primärer DNS-Server: (leer lassen)

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

Aldi Tagesflat

Profilname: frei wählbar (z.B.: Aldi )

Einwahlnummer: *99# oder *99***1#

Zugangspunkt (APN): tagesflat.eplus.de

Benutzer(-name): eplus

Passwort: gprs

Primärer DNS-Server: (leer lassen)

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

Tchibo Mobil

Profilname: frei wählbar (z.B.: Tchibo Internet )

Einwahlnummer: *99# oder *99***1#

Zugangspunkt (APN): webmobil1 oder wapmobil2

Benutzer(-name): (leer lassen)

Passwort: (leer lassen)

Primärer DNS-Server: (leer lassen)

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

1&1

Profilname: frei wählbar (z.B.: 1&1 UMTS )

Einwahlnummer: *99# oder *99***1#

Zugangspunkt (APN): mail.partner.de

Benutzer(-name): (leer lassen)

Passwort: (leer lassen)

Primärer DNS-Server: (leer lassen)

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

Congstar

Profilname: frei wählbar (z.B.: congstar UMTS )

Zugangspunkt (APN): internet.t-mobile.de

Benutzer(-name): t-mobile

Passwort: tm

Primärer DNS-Server: 193.254.160.1

Sekundärer DNS-Server: (leer lassen)

Benötigt man für LTE und 5G andere Einstellungen?

LTE bieten mittlerweile alle Netzbetreiber an, allerdings ist der Zugang zum LTE Netz des jeweiligen Anbieters nicht in allen Tarifen möglich. Ist ein Handytarif aber LTE-tauglich, kann man das LTE Netz des jeweiligen Anbieters ohne zusätzliche Einstellungen nutzen. Es sind also keine Änderungen an den APN Zugangsdaten notwendig, um mit LTE Speed surfen zu können. Das gleiche gilt für das 5G Netz. Auch dieses nutzt die gleichen APN Einstellungen und daher muss man für die 5G Nutzung nichts umstellen. Allerdings gibt es noch eher wenig 5G Netze/Tarife und man braucht auch den passenden Tarif und das passende Handy. Mehr dazu: 5G Prepaid Angebote

Bei eSIM sieht die Vorgehensweise bei den APN genau so aus. Es macht also keinen Unterschied, ob man eine Plastik Sim Karte oder eine fest im Gerät verbaute Handykarte nutzt, man braucht in jedem Fall die APN Daten und die jeweils korrekten Einstellungen für das genutzte Handynetz.

Aber auch hier gilt: sollte es Probleme mit dem mobilen Datenzugang geben, ist es immer gut, die APN Einstellungen im Gerät zu überprüfen.

Video: APN Daten bei Android hinterlegt

