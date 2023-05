DxOmark: Huawei P60 pro bietet derzeit die beste Kamera – Bei DxOmarkt hat man mittlerweile auch die neuen Huawei P60 pro getestet und die Smartphones schaffen direkt den ersten Platz im Test bei den Kamerahandys. Die Smartphones erreichen dabei 156 Punkte im Test. Das aktuell beste Handy (OPPO FInd X6 pro) kam nun auf 153 Punkte. Das Huawei P60 pro schafft den Testsieg also sogar mit Vorsprung.

Die Tester schreiben zu den Vorteilen der neuen Modelle:

Hervorragende Gesamtleistung der Kamera, ideal für alle Arten von Bildern und Videos bei allen Lichtverhältnissen

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, Fähigkeit, Bewegungen einzufrieren

Hervorragende Fotos von Freunden und Familie mit präziser Hauttonwiedergabe und eingefangenen Momenten, selbst unter schwierigen Bedingungen

Durch die variable Blende bleibt dank der großen Schärfentiefe jeder in einer Gruppenaufnahme im Fokus

Hohe Detailgenauigkeit in allen Zoombereichen

Hervorragende Leistung im Makromodus, insbesondere mit der Telekamera

Im Foto Bereich liegt die Punktzahl sogar bei 159 Punkten, nur die Vorschau, die nicht immer wirklich gut mit dem Endergebnis zusammenpasst, kostet dem Huawei P60 pro einige Punkte. Unter schlechten Lichtbedingungen kann es auch leichte Probleme mit den Details geben. Generell erzielt das Huawei P60 pro aber mit der Kamera auch unter schlechtem Licht bessere Ergebnisse als die andere Smartphones aktuell auf dem Markt.

Bei den Videoaufnahmen gibt es 147 Punkte. Das ist ein richtig guter Wert, es gibt aber durchaus Smartphones, die bei Videos etwas besser sind und etwas mehr Punkte haben (allerdings liegt der Abstand bei maximal 2 Punkten).

Die Huawei P60 pro sind ab heute auch in Deutschland zu bekommen und kosten in der billigsten Version 1199 Euro. Wer also aktuell das beste Kamerahandy auf dem Markt haben möchte, muss ordentlich Geld ausgeben. Allerdings zahlt man nach wie vor weniger als beispielsweise beim Samsung S23 ultra oder anderen Premium-Modellen und bekomtm dennoch eine bessere Kamera-Performance.