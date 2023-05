Samsung Galaxy Watch: Herzrythmus-Überwachung bekommt Zulassung – Samsung hat in der Health App unter One UI 5.1 ein Feature eingebaut, das Nutzer warnt, wenn Unregelmäßgkeiten beim Herzryhtmus erkannt werden. Diese Funktion hat nun auch eine Zulassung durch die FDA in den USA bekommen und wird da zukünftig in verschiedenen Märkten zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Samsung Electronics gab heute bekannt, dass die Funktion „Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN)“1 der Samsung Health Monitor-App2 die FDA-Zulassung erhalten hat. Zusammen mit der vorhandenen On-Demand-Elektrokardiogramm-Funktion (EKG) der App3 überwacht die IHRN-Funktion proaktiv Herzrhythmen, die auf Vorhofflimmern (AFib) hinweisen, direkt vom Handgelenk aus. „Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Benachrichtigung über unregelmäßigen Herzrhythmus, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt helfen soll, die sich eines potenziellen Herzrisikos möglicherweise nicht bewusst sind, von der FDA zugelassen wurde“, sagte Hon Pak, Vizepräsident und Leiter von das Digital Health Team, MX Business bei Samsung Electronics. „Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Samsung proaktiven Sicherheitslösungen Priorität einräumt und Benutzern ein ganzheitlicheres Verständnis ihrer Herz-Kreislauf- und allgemeinen Gesundheit ermöglicht.“

Für die Nutzung ist mindestens eine Galaxy Watch4 erforderlich und je nach Land muss die Funktion wohl auch noch separat freigegeben werden. In Deutschland scheint diese Funktion bisher noch nicht aktiv.

