Sony: Xperia 1 V und Xperia 10 V offiziell vorgestellt – Sony bringt Updates für die eigenen Modelle und hat vor allem im Premium-Segment das Sony Xperia 1 V mit HighEnd Kamera offiziell vorgestellt. Das neue Xperia 1 V richtet sich dabei vor allem an professionellen Medien-Schaffende und soll auf dem Smartphone professionelle Aufnahmen ermöglichen. Sony schreibt selbst dazu:

Das Xperia 1 V setzt neue Maßstäbe mit einem neu entwickelten Bildsensor, der es ermöglicht, Menschen, Landschaften und Szenen selbst bei wenig Licht mit satten Farben und feinen Texturen darzustellen. Die Leistung bei schlechten Lichtbedingungen ist rund doppelt so hoch wie beim Vorgängermodell. In Kombination mit der High-Speed Multi-Frame-Overlay-Verarbeitungstechnologie des Xperia 1 V erlaubt es diese hohe Leistung, rauscharme Fotos mit einem größeren Dynamikumfang aufzunehmen, der dem einer Vollformatkamera gleichkommt. Das 24-mm-Objektiv auf der Rückseite des Xperia 1 V ist mit einem „Exmor T for mobile“ Stacked CMOS-Bildsensor mit 2-Schichten-Transistor-Pixel ausgestattet, der rund 1,7-mal größer ist als sein Vorgänger. Darüber hinaus ermöglicht das 85-125 mm (F2,3-F2,8) optische Zoomobjektiv die Aufnahme perfekt ausgeleuchteter Porträts mit minimalen Verzerrungen.